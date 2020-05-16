В этом году исполняется 40 лет с появления на экранах одной из лучших экранизаций произведений Артура Конан-Дойля о знаменитом лондонском сыщике.

Как выяснило издание "Комсомольская правда", приключения главных героев могли завершиться совсем иначе, а роль Холмса вполне могла достаться не Василию Ливанову, а другим актерам.

Режиссер сериала Игорь Масленников разговору о своем детище вовсе не обрадовался, отмечает "КП", и вспоминать о съемках не захотел. "Вы простите, но "Шерлока Холмса" для меня больше не существует, - сказал он. Во-первых, я уже дал о нем какое-то просто невероятное количество интервью и очень устал от этой темы. А во-вторых, я, если честно, даже не хочу вспоминать, что там было на съемках. У меня с этим — вернее, с одним конкретным человеком, который теперь всем рассказывает, что это он один все сделал — связано множество очень неприятных моментов. Так что нет, разговора не будет. Извините".

А вот главный Шерлок для нескольких поколений зрителей постсоветского пространства Василий Ливанов охотно согласился пообщаться с изданием. 84-летний актер вспомнил, что для погружения в роль никаких особенных усилий не предпринимал, постаравшись воплотить на экране образ, который возник у него еще в детстве, когда Ливанов впервые прочел рассказы о Шерлоке Холмсе.

"КП" отмечает, что роль знаменитого сыщика могли сыграть Александр Кайдановский или Сергей Юрский, которые также проходили пробы. Впрочем, по словам Ливанова, на его стороне изначально был оператор Юрий Векслер, от которого многое зависело на съемочной площадке. По словам актера, Векслер еще на стадии обсуждения проекта поставил ультиматум: "Если не будет Ливанова, то и меня не будет". Сам же Ливанов, как он говорит, узнал об этом уже после съемок.

Сейчас уже невозможно представить кого-то другого в роли Шерлока Холмса - немного чудаковатого детектива с вечной трубкой в зубах. "Когда фильм уже шел на телеэкранах, мне позвонил Олег Даль и сказал: "Слушай, я потрясен. У тебя трубка — будто часть тела!". Это был, пожалуй, один из самых неожиданных и необычных комплиментов, которые я слышал", - вспоминает Василий Ливанов.

По мнению актера, столь удачный творческий дуэт сыщика и его друга Ватсона удалось создать не в последнюю очередь благодаря дружбе Ливанова и Виталия Соломина и в реальной жизни. Вскоре после съемок подружились и их семьи.

А вот с режиссером у Ливанова отношения не заладились. Исполнитель роли Холмса и по сей день уверен, что Масленников на съемках был скорее эффективным менеджером, сумевшим собрать прекрасную команду, которая и управляла творческим процессом. "О Масленникове как о режиссере у меня мнение осталось довольно скептическое", - говорит Ливанов, вспоминая, что иногда доходило и до конфликтов.

Актер также рассказал, что вначале планировались 9 серий, а завершить цикл должен был эпизод "Сокровища Агры", в финале которого Ватсон покидает друга, так как собирается жениться. Участвовать в еще двух сериях Ливанов согласился, лишь узнав, что на площадке соберется вся привычная команда.

Возвращаться к образу любимого миллионами детектива Ливанов никогда не хотел. "В одну реку, - говорит он, - нельзя войти дважды. Периодически я смотрю какие-то современные фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе, но все это, конечно, не то. Как правило — полная отсебятина и издевательство над Конан-Дойлем. Сняли вот в 2013-м году сериал с Игорем Петренко. Или вот британский сериал от BBC. Ну и что это было? Кому это надо? Что там вообще осталось от оригинала? Как правильно сказал один американский литературовед, это не Холмс и Ватсон, это какие-то мальчишки! Нет, все же несмотря на все наши распри и тяжелые воспоминания то, что мы сделали тогда, в восьмидесятые, еще никому не удалось превзойти. И вряд ли удастся".