Шарапов, Джон Макклейн и другие киногерои, которых могли сыграть совсем другие актеры

В мировом кинематографе было много случаев, когда на роли выбирали артистов, которые могли показаться совершенно неподходящими. Но на то и дан талант, чтобы убедить всех, что настоящему актеру все по плечу.
Задолго до начала съемок фильма продюсеры, режиссеры и другие создатели кинолент участвуют в долгом процессе кастингов и обсуждений. Конечно, всем не угодишь - у зрителей и людей по ту сторону камеры мнения порой не совпадают. Особенно сложно бывает, когда речь идет об экранизации хорошо известных литературных произведений, комиксов или истории, основанной на биографических событиях.
И даже таким именитым звездам Голливуда как Кейт Уинслет, Брюс Уиллис или Морган Фриман пришлось доказывать, что роль досталась им не зря.
- 1. Галь Гадот в роли Чудо-женщины
- 2. Морган Фриман в фильме "Побег из Шоушенка"
- 3. Виталий Соломин в советском "Шерлоке Холмсе"
- 4. Шарлиз Терон в фильме "Монстр"
- 5. Брайан Крэнстон в сериале "Во все тяжкие"
- 6. Кейт Уинслет в фильме "Титаник"
- 7. Владимир Конкин в "Место встречи изменить нельзя"
- 8. Сисси Спейсек в фильме "Кэрри" 1976 года
- 9. Брюс Уиллис в "Крепком орешке"
- 10. Крис Эванс в фильме "Первый мститель"