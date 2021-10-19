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Галь Гадот в роли Чудо-женщины
Шарапов, Джон Макклейн и другие киногерои, которых могли сыграть совсем другие актеры
Foto: Kadrs no filmas

В мировом кинематографе было много случаев, когда на роли выбирали артистов, которые могли показаться совершенно неподходящими. Но на то и дан талант, чтобы убедить всех, что настоящему актеру все по плечу.

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Задолго до начала съемок фильма продюсеры, режиссеры и другие создатели кинолент участвуют в долгом процессе кастингов и обсуждений. Конечно, всем не угодишь - у зрителей и людей по ту сторону камеры мнения порой не совпадают. Особенно сложно бывает, когда речь идет об экранизации хорошо известных литературных произведений, комиксов или истории, основанной на биографических событиях.

И даже таким именитым звездам Голливуда как Кейт Уинслет, Брюс Уиллис или Морган Фриман пришлось доказывать, что роль досталась им не зря.


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Галь Гадот в роли Чудо-женщины
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