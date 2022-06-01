Шесть лет в аутсайдерах. Участие в "Евровидении" обошлось Латвии в 140 тысяч евро
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Участие в "Евровидении" обошлось Латвии в 140 тысяч евро, сообщили Delfi представители Латвийского телевидения (ЛТВ).

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В этом году страну на конкурсе в Турине представляла группа Citi zēni с песней Eat Your Salad. Несмотря на успешность композиции в соцсетях, в финал наши участники не попали, а в своем полуфинале оказались третьими с конца. Это уже шестой год подряд, когда Латвии не удается попасть в список финалистов.

Участие в песенном конкурсе в этом году обошлось стране примерно в 140 тысяч евро. В эту сумму входят: командная разработка выступления (видео и графика, создание нарядов, командировочные расходы, обеспечение трансляции, а также приобретение лицензии у организаторов - Европейского вещательного союза (ее цена является конфиденциальной информацией).

В прошлом году участие в "Евровидении" обошлось в 150 тысяч евро, Латвию представляла Саманта Тина, которая заняла последнее место в полуфинале.

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