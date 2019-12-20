20 декабря стартует восьмой сезон популярного телешоу "Голос", и теперь судьбу участников будут решать иначе.

Теперь судьбу конкурсантов будут решать не только наставники, но и телезрители. "А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона", — уточнили в "Голосе".

После этапа "нокаутов" в четвертьфинале останетсяпо три исполнителя в каждой из команд. Между ними наставники распределят 20%, 30% и 50% своих голосов, их суммируют с голосами зрителей.

В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%, эти результаты также буду суммированы с результатами зрительского голосования. В финале останутся четверо сильнейших.

Ранее эта схема применялась на шоу "Голос 60+".