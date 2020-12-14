"Шрек" и "Темный рыцарь" признаны национальным достоянием США

Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние, сообщает Variety.

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Как сообщает Variety, в 2020 году в реестр вошли фильмы "Темный рыцарь" (2008, Кристофер Нолан), "Заводной апельсин" (1971, Стэнли Кубрик), "Брат­ья Блюз" (1980, Джон Лэндис), "Шрек" (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон), "Саспенс" (1913, Филлипс Смолли, Лоис Вебер), "Хлеб" (1918, Ида Мэй Парк).

В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным "культурным, историческим или эстетическим значением", которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.