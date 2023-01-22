В Риге идут съемки фильма "Анна" про журналистку и правозащитницу Анну Политковскую, в 2006 году застреленную в подъезде своего дома. В главной роли - британская актриса и двукратный номинант премии Bafta Максин Пик. На прошлой неделе в Рижском Доме конгрессов снимали сцены терракта на Дубровке.

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Журналистка Анна Политковская работала в российском издании "Новая газета" с 1999 года. В своих материалах она уделяла особое внимание теме коррупции и событиям в Чечне. Политковская была убита в лифте собственного дома в 2006 году. Заказчики ее убийства до сих пор не найдены.

Фильм "Анна" покажет путь обычной женщины, которая из журналистки местной газеты становится правозащитницей. Сопродюсером фильма "Анна" cтала ассоциация латвийских продюсеров Forma Pro Films. Продюсер компании Игорь Пронин сообщил, что съемки проходили как на территории вокруг Дома Конгресса, так и в здании.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

В Доме конгрессов разыгрываются события 2002 года, когда чеченские боевики захватили в плен 912 зрителей мюзикла "Норд-Ост" в московском театре на Дубровке. В итоге российский спецназ с помощью газа нейтрализовал боевиков, которые угрожали взорвать здание, если Россия не выведет свои войска из Чечни. В ходе операции по освобождению заложников погибли 130 заложников и 40 террористов, а 800 заложников были освобождены.

"Трудно себе представить более подходящее время для съемок такой важной картины, с учетом сегодняшних событий в мире, - комментирует работу продюсер Мириам Сигал, которая выразила благодарность за возможность снимать в городе и высокую культуру кинопроизводства. - Мы собрали невероятно талантливый актерский состав и удостоенного наград режиссера, и уверены, что проект воздаст должное Анне и ее мужеству. Надеемся, что фильм станет балансом между нестандартным, динамичным развлечением и вдохновляющей и захватывающей данью уважения настоящей героине 21-го века".

Пронин рассказал агентству LETA, что, учитывая текущую ситуацию, совместно с представителями Рижской думы были проведены обсуждения, как снять эту сцену, чтобы не создавать рисков потенциальной провокации.

По словам продюсера, создатели фильма учли то, что рижский Дом конгрессов находится напротив российского посольства. Если на улице будут замечены актеры в форме российской полиции или спецназа, то фото и видео с их участием могут быть использованы кем-либо для создания фейковых новостей, предупредил он.

Игорь Пронин также сообщил, что сцены фильма на территории Дома конгрессов снимались со снятыми с костюмов всеми опознавательными знаками, с автомобилей тоже были убраны российские номерные знаки. Съемки на территории Дома конгрессов уже закончились, но продолжаются в помещениях здания.

Foto: DELFI

Биографическая картина о легендарной журналистке "Новой газеты" и правозащитнице Анне Политковской была запущена в разработку три года назад и представлена на Каннском кинорынке под рабочим названием "Матушка Россия", а позже название изменилось на "Анна". Режиссёр картины Джеймс Стронг ("Доктор Кто", "Убийство на пляже") снимет ее по сценарию Эрика Поппена, отражающем трагедию в Беслане, теракт "Норд-Ост" и работу в Чечне.

Главную роль исполнит двукратная номинантка на премию BAFTA Максин Пик, известная по фильму "Вселенная Стивена Хокинга" и сериалу "Деревня". Как рассказали представители Forma Pro Films, Максин Пик уже приезжала в Ригу, знакомилась с жизнью в постсоветской стране и общалась с бежавшими сейчас в Ригу российскими журналистами, чтобы узнать побольше про жизнь в России и про то, какой была Анна Политковская при жизни. Максим Пик в жизни активно выступает против капитализма, считая его несправедливым.

Главного редактора "Новой газеты" нобелевского лауреата Дмитрия Муратова сыграет Киран Хайндс. Роль мужа журналистки Александра Политковского досталась Джейсону Айзексу ("Смерть Сталина"). Роль дочери Политковской Веры, ныне живущей в Латвии, сыграет Эмма д'Арси ("Искатели правды", "Дом Дракона"). Роль сына Ильи — Гарри Лоути ("Индустрия"), стажерки Елены — Элли Бамбер ("Под покровом ночи").

Планируется, что съемки фильма "Анна" завершатся в начале февраля.

Латвийская кинокомпания Forma Pro Films участвует в производстве кино для европейского и американского рынка (сериалов и голливудских фильмов). В частности, фирма работала с Микки Рурком, Робертом Непером, Софи Тернер, Эбби Корниш, Алексеем Серебряковым, Кириллом Серебренниковым, Беном Уишоу.

Сейчас в Доме конгрессов проводится реконструкция. После ремонта здание получит название "Рижская филармония" и станет резиденцией сразу нескольких коллективов - Латвийского Национального симфонического оркестра, хора Латвийского радио, биг-бэнда Латвийского радио, камерных оркестров Sinfonietta Riga и Kremerata Baltica.