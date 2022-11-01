Скандальная "Корона", "Зверополис" и новая семейка Аддамс: главные сериалы ноября

Последний месяц осени, как это часто бывает, не особо богат на большие премьеры. Однако мы рады тому, что имеем: помимо пятого сезона "Короны", нас ожидает амбициозный хоррор-проект от создателя "Тьмы", очередная экранизация "Опасных связей" Шодерло Де Лакло, а также спин-офф легендарной комедии о мрачной семье Аддамс. Предлагаем вам посмотреть десять главных сериальных релизов ноября.

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Блокбастер





Действие нового комедийного сериала разворачивается в единственном оставшемся в стране DVD-салоне, который переживает не самые лучшие времена на фоне масштабной популярности стримингов. Главные герои — группа отчаянных любителей кино и ностальгии: добросердечный Тимми, интеллектуалка Элиза и многие другие. Сотрудники салона изо всех сил пытаются оставить бизнес на плаву, скучают по прежним временам и просто решают житейские проблемы. Шоураннером "Блокбастера" выступила Ванесса Рамос, известная, в частности, по сериалу "Бруклин 9-9".

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, пилотная серия выйдет 3 ноября на Netflix.

