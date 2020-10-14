15 октября начинается уже седьмой ежегодный Рижский международный кинофестиваль (Riga IFF), который продлится до 25 октября.

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В этом году зрители смогут увидеть 10 тематических программ, включающих в себя 129 фильмов самых разных жанров.

Откроется фестиваль киноконцертом "Где правда?!" (Kur patiesība?), где демонстрацию старейшего из сохранившихся и снятого в Риге игрового фильма (1913 год) дополнит оригинальная музыка Артура Лиепиньша и Екаба Ниманиса. Концерт будет также транслироваться онлайн.

В программу Festival Selection вошли одна из лент окруженного скандалами и частично запрещенного к показу в России проекта "ДАУ" Ильи Хржановского - "ДАУ. Наташа", спродюсированный Терренсом Маликом фильм "Книга видения", новая работа Агнешки Холланд "Шарлатан" и режиссерский дебют британской актрисы Билли Пайпер "Редкие твари".

В конкурсной программе представлены 8 лент, в том числе "Конференция" Ивана Твердовского о захвате заложников в московском Театре на Дубровке в 2002 году. В рамках программы также состоится премьера фильма латвийского режиссера Евгения Пашкевича "Что знает Тихая Герда".

Found in Berlinale - программа актуальных немецких фильмов, показанных на Берлинском кинофестивале - предлагает пять лент, среди которых мифически-романтическая "Ундина" и вызвавший большой резонанс "Берлин. Александерплац".

Самые яркие работы кинематографистов Северных стран - в программе Nordic Highlights, где представлены документальная лента "Армия плюс" о проблемах людей с лишним весом, шведский шедевр немого кино - комедия "Девушка во фраке" и исландская черная комедия "Ракитник".

В программе Home Made, которая обычно знакомит с получившими международное признание работами латвийских кинопродюсеров, в этом году представлена лента известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса "В сумерках", вошедшая в конкурс Каннского кинофестиваля в этом году.

Кроме того, фестиваль предлагает традиционную семейную и детскую программу Kids Weekend, программу фильмов об архитектуре Architect's Cut, программу короткометражных фильмов Short Riga и ретроспективную In kino veritas.

В этом году, благодаря распространению COVID-19, зрители смогут увидеть фильмы также онлайн, время трансляции ограничено. Билеты на сеансы можно приобрести здесь. Полная программа фестиваля - на сайте мероприятия.