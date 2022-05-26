Скончался звезда "Славных парней" актер Рэй Лиотта
Foto: Vida Press

Ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта, известный по главной роли в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе.

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Актёр умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм "Опасные воды". Ему было 67 лет.

У Лиотты осталась дочь Карсен. Он также был помолвлен с Джейси Ниттоло.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. Многолетняя фильмография актёра насчитывает более сотни различных проектов. Широкую известность ему принёс фильма Мартина Скорсезе "Славные парни", в котором также снялись Роберт Де Ниро и Джо Пеши.

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