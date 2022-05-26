Скончался звезда "Славных парней" актёр Рэй Лиотта

Ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта, известный по главной роли в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Актёр умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм "Опасные воды". Ему было 67 лет.
У Лиотты осталась дочь Карсен. Он также был помолвлен с Джейси Ниттоло.
Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. Многолетняя фильмография актёра насчитывает более сотни различных проектов. Широкую известность ему принёс фильма Мартина Скорсезе "Славные парни", в котором также снялись Роберт Де Ниро и Джо Пеши.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Summertime — приглашает Инесса Галанте
Festivāls Bauska TASTE 2022
ОРФЕЙ Чулпан Хаматова и Александр Болдачев
CHRIS NORMAN & BAND KONCERTS
Melo-M Mega Orchestra
Kinoseanss / KRĀMIŅI UN BURVJU PIRAMĪDAS NOSLĒPUMS
Kinoseanss / MANS MAZAIS KARALIS
Latvijas SIRDSDZIESMA 2022 Fināls
KAMĒR VIEN GLIEMEŽI SKRIEN... I.Kalniņa dziesmu programma /Daumants Kalniņš, Kaspars Zemītis/
PRIME ORCHESTRA (Ukraina) koncerts
Aktiera Gunta Skrastiņa atceres koncerts "Nopietni pa jociņam"
Kinoseanss / TOP GUN: MAVERIKS
Читайте также