2022-й неотвратимо пришел к своему логическому завершению — самое время заглянуть в будущее. К счастью, грядущий год обещает быть богатым на большие стриминговые премьеры. Нас ждет: экранизация культовой игры The Last of Us, сценарный дебют канадского певца The Weeknd, а также масштабная космическая эпопея от создателей "Игры престолов".

Собрали 10 самых ожидаемых новых сериалов 2023-го года.

Одни из нас





Серия видеоигр The Last of Us за короткие сроки стала настоящим блокбастером, неудивительно, что после экранизаций Halo и Warcraft взор голливудских кинематографистов устремился именно на нее. Действие сериала, получившего название "Одни из нас", разворачивается в недалеком будущем, где большая часть человечества превратилась в жутких монстров из-за заражения мутировавшим кордицепсом. Главный герой — наемник Джоэл (Педро Паскаль) — получает задание привести к ученым девочку Элли (Белла Рамси), на которую, по каким-то неизвестным причинам, вирус совсем не действует. Шоураннером "Одних из нас" стал Крэйг Мазин, автор легендарного мини-сериала "Чернобыль", который явно знает толк в постапокалиптике.

Секретное вторжение





Сложно представить год без новых проектов киновселенной Marvel. Сюжет "Секретного вторжения" фокусируется на постаревшем Нике Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который возвращается к работе после затяжного отпуска, чтобы спасти Землю от предполагаемого нападения скруллов. Оказывается, все это время инопланетяне жили среди нас и даже маркировались под видных фигур правительственного эшелона. Примечательно, что действие, как минимум, одного сезона сериала будет происходить в России. Сценаристом шоу выступил Кайл Бредит, широко известный по параноидальному триллеру "Мистер Робот". Помимо Джексона в "Секретном вторжении" появятся Эмилия Кларк, Оливия Колман, Бен Мендельсон, Морган Фриман и Дон Чидл, знакомый многим по роли Роуди Родса, верного помощника Железного человека.

Асока





Многострадальный спин-офф "Звездных войн", посвященный непростой судьбе Асоки Тано, падавана Энакина Скайуокера, наконец-то обрел дату премьеры — 12 марта 2023 года. Персонажа Асоки, сыгранного Розарио Доусон, можно было увидеть во втором сезоне "Мандалорца". По всей видимости, действие нового шоу будет разворачиваться в том же временном промежутке. Известно, что к созданию "Асоки" приложили руку Дэйв Филони ("Война клонов") и сам Джон Фавро, создатель "Мандалорца" и "Железного человека". После достаточно мощного "Андора", другого спин-оффа фантастической саги, на на "Асоку" строят большие надежды. И лишь время покажет, оправдает ли их итоговый результат.

Фоллаут





Еще одна адаптация культовой видеоигры, премьера которой ожидается на платформе Amazon Prime Video. Как и в "Одних из нас", действие "Фоллаута" происходит в альтернативном будущем, где человечество столкнулось с ужасающими последствиями ядерного конфликта. В разработке сериала принимали участие Джонатан Нолан и Лиза Джой, авторы ремейка "Мира дикого Запада". Главные роли в "Фоллауте" достались Элле Пернелл, Кайлу Маклаклену и звезде сериала "Единорог" Уолтону Глоггинсу. Непосредственно съёмки шоу стартовали в середине лета 2022-го, а значит премьеры "Фоллаута" не стоит ждать раньше осени/зимы будущего года.

Кумир





Главной героиней нового проекта Сэма Левинсона ("Эйфория") стала начинающая певица Джоселин (Лили Роуз Депп), которая упорно пытается завоевать популярность аудитории. На помощь ей приходит загадочный Тедрос (The Weeknd) — обладатель невероятного, магнетического обаяния. Увы, по ходу дела Джоселин сталкивается с очередным ментальным кризисом, а Тедрос оказывается лидером пугающего культа. Помимо Левинсона, большое участие в создании "Кумира" принял сам певец The Weeknd, который не только исполнил главную мужскую роль, но и стал соавтором сценария сериала. Судя по трейлеру, "Кумир" обещает быть еще более провокационным и сексуально заряженным, чем "Эйфория". Остается лишь надеяться, что этим дело не ограничится.

Задача трех тел





Сериал "Задача трех тел" метит на звание самой масштабной научной-фантастики грядущего года. В центре сюжета находится группа китайских исследователей, которая случайно узнает о том, что где-то на другом конце галактики готовится инопланетное вторжение на Землю. В надежде предотвратить неминуемое, герои решают рассказать о своем открытии всему миру. "Задача трех тел" стал первой совместной работой Д.Б. Уайсса и Дэвида Бениоффа после "Игры престолов". Как и эпохальное фэнтези Джорджа Мартина, "Задача трех тел" основана на одноименном литературном произведении китайского писателя Лю Цысиня. Это, как минимум, гарантирует, что финал шоу не придется ждать 10 лет.

Властелины воздуха





"Властелины воздуха" станут завершающей частью военной трилогии, созданной режиссером Стивеном Спилбергом и актером Томом Хэнксом. Первые два шоу — "Братья по оружию" (на фото) и "Тихий океан" — рассказывали о защите фронта на земле и океане. Действие "Хозяев воздуха", что уже понятно по названию, переместится в небеса. У сериала очень перспективный актерский состав в лице Остина Батлера, звезды "Полового воспитания" Шути Гатвы и Барри Кеогана. Несколько эпизодов срежиссировал постановщик последнего "Джеймса Бонда" Кэри Фукунага.

Континенталь





Шпионский триллер "Континенталь" станет приквелом франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главных ролях. Основные события трехсерийного шоу будут происходить на территории титульного отеля "Континенталь", обители самых опасных наемных убийц со всего мира. Главный герой — молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл) — живущий в антураже криминального Нью-Йорка 1975 года. Одним из авторов "Континеталя" стал Грег Кулидж ("Парни из женской общаги"). В сериале также ожидается появление Мела Гибсона.

Маленькие красивые штучки





Адаптацией бестселлера "Маленькие красивые штучки" Шерил Стрейд займется Лиз Тигелаар, создательница мини-сериала "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун. В качестве исполнительного продюсера шоу также заявлена Лора Дерн ("Большая маленькая ложь"). Главная героиня "Маленьких красивых штучек" — молодая женщина (звезда "ВандыВижн" Кэтрин Хан) — которая неохотно становится ведущей популярной колонки советов для читателей. По мере развития событий она сама оказывается в центре серьезного жизненного кризиса и как никогда нуждается в хорошем совете.

Аватар: Последний маг воздуха





Спустя 12 лет после выхода провального "Повелителя стихий" М. Найта Шьямалана кинематографисты вновь обратили свой взор на популярный мультсериал, рассказывающий о четырех народах, управляющих стихиями огня, воздуха, воды и земли. В центре сюжета "Аватара" находится мальчик, который способен овладеть всеми видами магии. По слухам, "Последний маг воздуха" обещает стать одним из самых дорогих продуктов Netflix — на его разработку было потрачено более 120 млн долларов. О деталях проекта пока мало информации, известно лишь, что авторы оригинальной анимации Майкл Димартино и Брайан Кониецко покинули шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.