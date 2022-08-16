Следствие: роковой выстрел Алека Болдуина на съемках не был случайным

Выстрел актера Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс и был серьезно ранен режиссер Джоэл Соуз, не был случайным. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные отчета судебно-медицинской экспертизы ФБР.

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В документе сказано, что использовавшееся при стрельбе огнестрельное оружие (револьвер F.lli Pietta 45 калибра) не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Отмечается также, что рабочие внутренние компоненты револьвера не были повреждены.

При этом в интервью ABC News 64-летний Болдуин утверждал, что не нажимал на курок пистолета. Его адвокаты заявили также, что актер был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами. Полномочия Болдуина при создании фильма ограничивались утверждением сценарных правок и выбором артистов, а нарушения при подборе оружия не входили в его компетенцию, заключили эксперты.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил в сторону людей из пистолета-реквизита, который, как оказалось, был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

После шестимесячного расследования гибели Галины Хатчинс власти штата Нью-Мексико пришли к выводу, что правила безопасности на съемочной площадке фильма сознательно не соблюдались. На работавшую над фильмом компанию Rust Movie Productions LLC был наложен крупный штраф.