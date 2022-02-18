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Кира Найтли
Сломать шаблон. Актеры, которые вышли из привычного амплуа и удивили зрителей
Foto: Kadrs no filmas

Все мы знаем знаменитых голливудских актеров и зачастую ассоциируем их с каким-нибудь одним экранным амплуа, будь то Кира Найтли в богатых и роскошных старинных костюмах или вечный плейбой Хью Грант. Может сложиться впечатление, что многие актеры играют одного и того же персонажа из фильма в фильм, но это не всегда так.

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Приверженность одному образу не означает, что у звезд экрана нет способностей выйти за пределы своего "классического" героя. Их мастерство и талант помогают им воплощать на большом экране персонажей, в образе которых их бывает сложно представить. Рассказываем, кто из актеров, игравших, как правило, "одинаковые" роли выходил из зоны комфорта и тем самым смог удивить зрителя.

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Кира Найтли
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