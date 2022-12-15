"Смена караула": актер Генри Кавилл снят с роли Супермена, несмотря на объявление о возвращении

Новые владельцы киностудии DC Studios сняли актера Генри Кавилла с роли Супермена менее чем через два месяца после того, как он объявил о своем возвращении к этой роли.

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"У меня только что была встреча с [новыми владельцами DC Sudios] Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и новости грустные. В общем, я больше не буду играть Супермена", - написал актер в Instagram.

"Такую новость нелегко переварить - особенно после того как киностудия, еще до прихода новых владельцев, попросила меня объявить о своем возвращении, но такова жизнь. Происходит смена караула. Я отношусь к этому с уважением", - добавил Кавилл.

Никаких обид, по его словам, нет. Новым владельцам студии Кавилл пожелал удачи: "Джеймсу и Питеру предстоит построить новую вселенную. Я желаю им и всем, кто связан с новой вселенной, удачи".

В среду совладелец DC Studios Джеймс Ганн написал у себя в Twitter: "У нас с Питером [Сафраном] готова программа, чему мы чрезвычайно рады и вскоре поделимся новостями о наших первых проектах. Есть в этой программе и "Супермен", на начальном этапе история про него будет затрагивать более ранний период жизни героя, поэтому Генри Кавилл не будет его играть".

"Но мы отлично поговорили с Генри, мы его большие фанаты, и мы обсудили несколько прекрасных возможностей совместной работы в будущем", - добавил Ганн.

Спекуляции вокруг роли Джеймса Бонда

Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios в конце октября, сразу после того, как Кавилл неожиданно появился в ролике, анонсирующем "Человека из стали - 2" после титров во время премьеры фильма "Черный Адам" с Дуэйном Джонсом.

Позже Кавилл так объяснил свое появление фанатам: "Я хотел официально заявить, что вернулся к роли Супермена. Изображение, которое вы видите в этом посте, и то, что вы видели в "Черном Адаме", - лишь малая часть того, что будет дальше".

Кавилл сыграл легендарную роль Супермена в "Человеке из стали" в 2013 году, затем в 2016-м - в фильме "Бэтмен против Супермена" с Беном Аффлеком и потом еще раз - в 2017 году, в "Лиге справедливости".

После того, как Кавилл объявил, что больше не будет играть Супермена, его фанаты предположили, что создатели фильмов про Джеймса Бонда теперь могли бы позвать его на главную роль.

39-летний Кавилл также объявил о своем уходе из сериала "Ведьмак" от Netflix в конце октября. Там его заменит Лиам Хемсворт.