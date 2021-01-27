Смерть Легкоступовой и ДТП с Ефремовым: Малахов назвал самые популярные выпуски своей передачи

Телеведущий Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски своей программы "Прямой эфир" за 2020 год. В интервью изданию "Телепрограмма" он раскрыл долю телезрителей, смотревших его шоу.

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По предварительным итогам года первое место по доле зрителей занял выпуск "Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?" Он собрал у телеэкранов около 19,2 процента людей, которые смотрели в тот момент телевизор.

Вторую строчку заняла передача "Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия". В ней обсуждалась судьба российского актера, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Эта передача получила долю в 18,6 процента. На третьем месте оказалось продолжение той же истории под названием "Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его" с долей 18,2 процента.

Замыкает четверку лидеров выпуск "Жене — 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам". Долю телезрителей, смотревших его, ведущий не уточнил.

"Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить", — пояснил Малахов популярность того выпуска, добавив, что "все были в шоке от просмотра".

Телеведущий также раскрыл некоторые подробности съемок своей второй передачи "Привет, Андрей". Он отметил, что забытые звезды идут сниматься на программу с удовольствием, а "избалованных вниманием артистов" приходится уговаривать годами. Например, актрису Ирину Алферову Малахов звал к себе на эфир четыре года.