Смешно до мурашек. 7 комедийных хорроров для просмотра на Хэллоуин: зомби, маньяки и даже мюзикл

31 октября — пора, когда все киноманы мира отдают дань жанру хоррор. Однако в наши с вами непростые времена фильм ужасов все чаще происходит на улице, а для того, чтобы по-настоящему испугаться, достаточно открыть сводку новостей. Именно по этой причине в этот канун Дня всех святых мы решили вспомнить фильмы, не только кровожадные, но и смешные, поскольку смех — спасение от любых бед.

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Зловещие мертвецы

Легендарная франшиза Сэма Рэйми по мере своего развития приобретала все более комичные оттенки. И если первых "Зловещих мертвецов" еще можно назвать зомби-хоррором, то "Армия мертвецов" — уже откровенная трэш-комедия. Вторая часть серии — идеальная "золотая середина", в которой сошлись элементы обоих жанров. Главный герой фильма Эш (Брюс Кэмпбелл) в очередной раз вынужден сражаться с силами тьмы. По мере развития событий его собственная рука становится одержимой дьяволом, что приводит к череде неловких и ужасно смешных противостояний. Для всех сомневающихся стоит отметить, что "Зловещие мертвецы" — настоящая классика современного кино, которая определенно не обманет ожидания зрителя и подарит по-настоящему постыдное удовольствие при просмотре.