СМИ: Евросоюз планирует сократить вещание британских шоу и фильмов из-за угрозы культуре
Foto: AFP/Scanpix

Европейский союз планирует сократить количество британских телешоу и фильмов, показываемых после Брексита, сообщает газета The Guardian.

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По данным издания, директива ЕС по аудиовизуальным медиа-услугам предписывает квоты на количество эфирного времени для контента, который создается в странах Евросоюза. Эта квота составляет от 30% эфирного времени на таких платформах, как Netflix и Amazon.

В некоторых странах квота превышает установленный минимум — во Франции она составляет 60% для контента из ЕС, из которых не менее 15% оборота продукции должны тратиться на производство европейских аудиовизуальной и кинематографической продукции.

В издании отмечают, что Великобритания является доминирующим производителем фильмов и телепрограмм в Европе — уровень дохода от продажи международных прав на показ составляет £1,4 млрд. По мнению Евросоюза, это угрожает культурному разнообразию стран ЕС.

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