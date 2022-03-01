Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила в соцсетях, что программа "Вечерний Ургант" закрыта. Первый канал отрицает эту информацию.

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Пост о закрытии передачи был опубликован в Telegram-канале журналистки, которая ссылается на свои источники. "При этом Первый канал говорит, что программа приостановлена временно, пока в стране "сложная ситуация". И "Вечерний Ургант" скоро вернется в эфир. Но внутри программы люди утверждают обратное", - пишет Собчак.

"Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы", — говорится в комментарии пресс-службы Первого канала.

О снятии программы с эфира стали говорить еще 25 февраля, после того как ее ведущий, как и многие другие российские знаменитости, опубликовал в Instagram пост против войны. Сам Иван Ургант пока никак не комментирует происходящее.

В официальном аккаунте программы в соцсетях три дня назад появилось сообщение, что команда взяла тайм-аут и работает над новыми выпусками.