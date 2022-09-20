Сокровища тамплиеров и Беслан. В Риге впервые идут съемки фильма Netflix и кино про Анну Политковскую

В этом году в Латвии снимут полностью или частично восемь европейских фильмов, которые привлекут в страну около 10 млн евро и более двух миллионов налогов. Местная кинокомпания Forma Pro Films запустила съемки фильма польского отделения Netflix "Мистер Автомобиль и тамплиеры", а также начинает работу над британской картиной "Анна" про журналистку Анну Политковскую. В обеих есть вакансии на роли в массовых сценах.

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Недавно для съемок иностранных фильмов в Латвии выделили дополнительных два миллиона евро. Съемки иностранных проектов не только укрепляют местную киноиндустрию и ппродвигают имидж страны, но и дают немалый доход для сопутствующих секторов экономики - логистики, размещения, общественного питания и так далее. Деньги также поступают в бюджет в виде налогов.

Три из отобранных проектов осуществляет латвийская кинокомпания Forma Pro Films. Два запущены в производство прямо сейчас. В обоих примут участие как латвийские профессиональные актеры, так и местные жители — в массовых сценах.

Фильм Netflix про сокровища тамплиеров



Детско-юношеский приключенческий фильм "Мистер Автомобиль и тамплиеры" - первый проект Netflix в Латвии, - рассказала порталу Delfi представитель Forma Pro Films Светлана Пунте. Его снимает польская команда. В конце этого года или начале следующего у Netflix запланирован еще один проект в нашей стране.

Половина картины была снята в Польше, а вторая половина — в разных местах Латвии. Изначально сюда их привела необходимость съемок в принадлежащей Forma Pro Films одной из крупнейших в Европе студий виртуального производства LED Unit, открывшейся в прошлом году. Там будут реализованы несколько сложнейших сцен с использованием игрового движка Unreal Engine. Это новейшая технология в кинопроизводстве, которая применялась в таких проектах, как "Мандалорец", последний "Бэтмен" и так далее.

Уже на месте польским продюсерам понравилась страна — решили перенести несколько недель съемок в местные локации. Съемки проходят в порту, на маяке, в хранилище бревен и на пляже Лиепаи, в Этнографическом музее и на улицах Риги. Все эти места изображают Польшу.

В Этнографическом музее развернется лагерь хиппи — туда Forma Pro Films приглашает актеров массовых сцен с длинными волосами.

Forma Pro Films приглашает актеров массовых сцен на съемочные дни в период с 14 сентября по 20 октября (количество съемочных дней в этот период зависит от роли):

атлетических мужчин с длинными волосами (30-40 лет)

мужчин хиппи-танцоров с длинными волосами (20-40 лет)

детей хиппи (8-12 лет)



Для участия в кастинге надо выслать заявку на почту formapro.casting@gmail.com с темами "Dancer", "Athletic", "MRCAR", приложив:

имя, фамилию, контактный номер телефона

рост, размер футболки, брюк, обуви

актуальные фотографии - лица спереди, в профиль с обеих сторон, со спины и в полный рост.



Участие оплачивается, питание предоставляется.

Фильм про Анну Политковскую



Биографическая картина о легендарной журналистке "Новой газеты" и правозащитнице Анне Политковской была запущена в разработку три года назад и представлена на Каннском кинорынке под рабочим названием "Матушка Россия". Сейчас название изменилось на "Анна", рассказала Светлана Пунте. Режиссёр картины Джеймс Стронг ("Доктор Кто", "Убийство на пляже") снимет ее по сценарию Эрика Поппена, отражающем трагедию в Беслане, теракт "Норд-Ост" и работу в Чечне.

Foto: Vida Press

Главную роль исполнит двукратная номинантка на премию BAFTA Максин Пик, известная по фильму "Вселенная Стивена Хокинга" и сериалу "Деревня". Как рассказали представители Forma Pro Films, Максин Пик уже приезжала в Ригу, знакомилась с жизнью в постсоветской стране и общалась с бежавшими сейчас в Ригу российскими журналистами, чтобы узнать побольше про жизнь в России и про то, какой была Анна Политковская при жизни.

Главного редактора "Новой газеты" нобелевского лауреата Дмитрия Муратова сыграет Киран Хайндс. Роль мужа журналистки Александра Политковского досталась Джейсону Айзексу ("Смерть Сталина"). Роль дочери Политковской Веры, ныне живущей в Латвии, сыграет Эмма д'Арси ("Искатели правды", "Дом Дракона"). Роль сына Ильи — Гарри Лоути ("Индустрия"), стажерки Елены — Элли Бамбер ("Под покровом ночи").

Как рассказала изданию Deadline продюсер картины Мириам Сигал: "Три года назад, когда мы приступили к разработке сценария об этой весьма необычной женщине, мы и представить себе не могли, насколько пророческим он станет".

​​Анна Политковская работала в "Новой газете" с 1999 года. В своих материалах она уделяла особое внимание теме коррупции и событиям в Чечне. Политковская была убита в лифте собственного дома в 2006 году. Заказчики ее убийства до сих пор не найдены.

Съемки пройдут по всей Риге и в Ирбене. В этот раз Латвия станет Россией, в том числе и Чечней.

Forma Pro Films приглашает актеров массовых сцен на разные съемочные дни в период с 1 октября по 20 ноября (количество съемочных дней в этот период зависит от роли):

мужчин (18-70 лет)

женщин (18-70 лет)

детей и подростков (6-17 лет)



Для участия в кастинге надо выслать заявку на почту formapro.casting@gmail.com с темой "Anna", приложив:

имя, фамилию, контактный номер телефона

рост, размер футболки, брюк, обуви

актуальные фотографии - лица спереди, в профиль с обеих сторон, со спины и в полный рост.



Участие оплачивается, питание предоставляется.

Латвийская кинокомпания "Forma Pro Films" участвует в производстве кино для европейского и американского рынка, как сериалов, так и голливудских фильмов. Предприятие работало с такими знаменитостями, как Микки Рурк, Роберт Непер, Софи Тернер, Эбби Корниш, Алексей Серебряков, Кирилл Серебренников, Бен Уишоу.