Авторы фантастического сериала "Игра престолов" дали повод для слухов о пересъемках финала шоу.

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В официальном Twitter проекта появился загадочный пост. "Зима близко", — коротко написали шоураннеры, не пояснив, что имеют в виду.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 14, 2021

По мнению поклонников проекта, это может означать, что они готовят ремейк восьмого сезона сериала, вышедшего около двух лет назад.

Спорная финальная серия, вышедшая в мае 2019 года, вызвала шквал недовольства. После этого зрители запустили петицию с требованием переписать финал, которая собрала больше миллиона подписей.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, который был основан на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса для кабельного телеканала HBO.