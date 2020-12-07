Создатели "Короны" отказались добавить пометку о вымысле в сериал

Американская стриминг-платформа Netflix не будет добавлять упоминание о художественном вымысле в сериал о королевской семье Великобритании "Корона". Об этом представители сервиса заявили порталу Deadline.

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"Мы всегда представляли "Корону" как драму — и мы абсолютно уверены, что наши подписчики понимают, что это художественное произведение, лишь в общих чертах основанное на реальных событиях", — сказали представители сервиса. Они отметили, что не видят необходимости вводить дополнительные пояснения.

Ранее министр культуры Великобритании Оливер Дауден призвал Netflix добавить к каждому эпизоду шоу уточнение о том, что это художественное произведение. "Как и в случае с другими проектами, Netflix обязан ясно дать зрителям это понять", — рассказал Дауден.

Министр выразил опасение, что поколение, не заставшее представленных в сериале событий, примет вымысел за исторический факт. По мнению Даудена, сериал таким образом нанесет ущерб имиджу британской монархии.

Четвертый сезон "Короны" вышел на стриминг-сервисе 15 ноября. Его действие происходит в период между 1977 и 1990 годом.