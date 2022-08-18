Спешите купить билет. На большие экраны вышел "Нет" - самый странный фильм этого года

В латвийский прокат вышел новый фильм автора нашумевших хорроров "Прочь" и "Мы" Джордана Пила. Герои – вновь афроамериканцы, однако теперь они борются с инопланетянами. Большинство тех, кто уже видел ленту, говорят, что это самый странный фильм года.

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О Джей Хэйвуд (Дэниэл Калуя) недавно стал свидетелем того, как погиб его отец. Прямо с неба на него упала монета и, рассекая глаз, вонзилась в голову. О Джей отвез отца в больницу, однако спасать его уже было поздно. Теперь он вместе с сестрой Эмеральд (Кеке Палмер) следит за калифорнийским ранчо, которое поставляет чистокровных черных лошадей на киносъемки. Они с гордостью позиционируют себя как прямые потомки безымянного жокея, изображенного на фотографиях Эдварда Мейбриджа в конце XIX века (предшественника современного кинематографа).

Дела на ранчо идут не очень хорошо, куда лучше – у их соседа Рики "Джупа" (Стивен Юн), который управляет близлежащим тематическим ковбойским парком. "Джуп" - бывший ребенок-телезвезда, чудом оставшийся жить после нападения актера-шимпанзе на всю съемочную группу в 1998 году в разгар шоу. Сейчас Рики манипулирует вниманием зрителей, устраивая шоу, главным элементом которого является неподвижное облако, зависшее над горами, которое может отключать электричество. В его планах – купить поголовье лошадей у Хейвудов. Как будто этих природных феноменов и так мало, над ранчо еще начинает появляться самая настоящая летающая тарелка.

"Нет" - фильм, который трудно описывать словами, потому что он апеллирует, собственно, к зрелищу. Все, что происходит на экране этого двухчасового пленочного IMAX-блокбастера, глубоко уходит корнями в синефильские практики. В один момент даже появляется комичная и эксцентричная фигура режиссера (Майкл Уинкотт), пытающегося на ручную пленочную камеру заснять все то безобразие, которое творится на ранчо Хейвудов. "Нет" - это и хоррор, и неовестерн, и философская притча в одном флаконе, начинающаяся ветхозаветной цитатой.

Джордан Пил после более-менее простенькой дилогии берет новую высоту – заинтересовать и привлечь в ряды своих поклонников не только активистов Black Lives Matter, но и высоколобых киноманов, цитируя практически всех классиков – от Микеланджело Антониони ("Фотоувеличение") до Стивена Спилберга ("Челюсти"), не забывая мимоходом помянуть и Найта М.Шьямалана, и недавний хит Адама Маккея "Не смотрите вверх".

Смотреть "Нет" - еще и особое удовольствие из-за игры актеров. О Джей и Эмеральд – две противоположности. Калуя играет мрачного, хоть и доброго, современного ковбоя, место которому было бы в сериале "Йеллоустоун". Героиня Палмер – бойкая девица, которая хорошо танцует и без запинки рекламирует себя перед работодателями. То, что О Джей и Эмеральд – единственные черные укротители лошадей в Голливуде, еще раз напоминает о неизменной афроамериканской повестке Пила. То есть режиссер, выстраивая грандиозный хоррор о борьбе с потусторонним, не забывает также и о социальной сатире.

В "Нет" есть изящная ирония об опасностях пристального взгляда. О Джей все время твердит себе "Не-а" при виде очередной чертовщины, и неизменно отводит взгляд. Не нужно смотреть противнику в глаза – будь то разъяренный шимпанзе или концептуальная дыра в небе, поглощающая все на своем пути – и тогда, возможно, спасешься. Эта идея делает картину дискуссионной, намекая на расовое разделение (возможно, противник О Джея – метафора превосходства белых?). Так или иначе, "Нет" - это самый странный сай-фай этого лета, спешите купить билет.

Что говорят критики:

"Нет" - это нечто большее, чем зрелище. Пил хочет, чтобы вы смотрели, и он хочет, чтобы вы думали об упражнении смотреть и потреблять — и у него есть все уловки, чтобы загипнотизировать и очаровать свою аудиторию, чтобы она никогда не отводила взгляд. (Венлей Ма, News.com.au)

Красота "Нет" состоит в том, чтобы быть двумя вещами одновременно. Искусством и дешевыми острыми ощущениями, попкорном и провокацией, блокбастером и пищей для ума: старая запутанная формула, которая до сих пор является секретным оружием кинематографа. (Дэнни Лейт, Financial Times)

Социальный комментарий необходим и ясен, он обращается к нормам и идеям, которые долгое время игнорировались основными средствами массовой информации и развлечениями. Пил — мастер рассказывания историй, а "Нет" — еще один пример его мастерства рассказчика. (Крис Джойс, Movies and Munchies)