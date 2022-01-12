Спустя три года "Оскар" снова обретет ведущего
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" впервые за три года обретет ведущего, пишет Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

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Кто именно станет ведущим 94-й церемонии, не уточняется. "Это мог бы быть я", — пошутил Эрвич, но подробности о ведущем раскрывать не стал. До этого церемонию вручения премии "Оскар" ведущий сопровождал в 2018 году. Шоу вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен был стать Кевин Харт, однако он отказался участвовать в мероприятии из-за скандала, вызванного его резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.

Организаторы не стали привлекать ведущего и в 2020 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония прошла в смешанном формате одновременно в нескольких локациях. Было ограничено количество гостей.

Статуэтки "Оскар" в очередной раз вручат 27 марта.

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