Сразу две участницы шоу о пластических операциях вышли в финал: домохозяйка Лейла и учительница Инета

В третьем выпуске шоу "Операция: Новая жизнь" за возможность пережить преображение боролись три сильных и готовых к преображению дамы – Алена Иванова, Инета Дресмане и Лейла Конджу. Дамам пришлось убедить команду экспертов, что каждая из них готова к основательным визуальным преображениям.

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После нескольких проверок, переговоров и обсуждения врачей было принято решение, что правила шоу будут нарушены и преображение переживут две дамы из трех – Лейла и Инета.

Что известно о финалистках Лейле и Инете:



Фамилия, имя: Лейла Конджу

Возраст: 39

Место жительства: Швейцария

Статус отношений: Замужем, 3 детей

Род занятий: Домохозяйка

В 13 лет Лейла потеряла отца, к тому же в раннем детстве она пережила сексуально насилие – ее на протяжении нескольких лет сексуально использовали трое мужчин. Это оставило неизгладимые следы в эмоциональном мире Лейлы и создало комплексы уже в раннем возрасте. Первая любовь юной женщины тоже была психологически тяжелой и разрушительно повлияла на самооценку. Хотя сейчас Лейла в счастливых отношениях с итальянцем и тремя детьми, она хочет написать книгу и своей жизни и объехать Латвию, рассказывая свою историю и вдохновлять женщин не бояться и говорить открыто, потому что только так можно себе помочь.

Что хочет изменить в своей внешности? После беременности ее грудь перестала быть упругой, к тому же во время беременности у Лейлы увеличились молочные железы под мышками, и даже через 16 лет они остались там же. Веки тоже оплыли - на них даже нельзя наносить тени. Во время беременности у Лейлы ухудшилось зрение, особенно сильно пострадали зубы.

"Лейла – женщина с очень нелегкой судьбой. Мы не могли залечить ее душевные раны, но могли сделать ее физически более привлекательной, чтобы поднять самооценку и вернуть радость жизни. Мы проведем пластическую операцию по омолаживанию лица, улучшим губы и проведем операцию по увеличению груди," - говорит пластический хирург Вадим Климец.

Фамилия, имя: Инета Дресмане

Возраст: 44

Место жительства: Рига

Статус отношений:Не замужем, 2 сыновей

Род занятий: Помощник учителя

После окончания средней школы Инета хотела учиться актерскому мастерству, но ее остановили комплексы. Также Инета решила изучать психологию, чтобы научиться жить с комплексами и принять себя. Инета самостоятельно вырастила двоих взрослых сыновей, но по-прежнему ежедневно воспитывает других детей. Хотя Инета называет себя ведьмой, дети зовут её принцессой. Несмотря на все комплексы, Инете удалось сохранить радость жизни и оптимизм.

Что хочет изменить в своей внешности? Инета не сидит сложа руки, она регулярно бегает, занимается спортом, делает массажи и другие процедуры для красоты. Но время неумолимо, и самостоятельно вернуть моложавый вид уже невозможно. Женщина мечтает исполнить свою мечту о карьере актрисы и, возможно, даже стать звездой какого-то сериала. Также Инета мечтает начать новые отношения и выйти замуж.

"Инета – очень позитивная женщина. Члены жюри бонусом могли выбрать дополнительного участника. И именно я отдал свой голос Инете. Потому что ей чуть больше 40, но у нее очень сильно были видны возрастные изменения на лице. Мы проведем ей органосохраняющий лифтинг лица, а также пластику верхних и нижних век," - объясняет хирург Эдуард Юршевич.