Стали известны номинанты на "Оскар". Латвия выбыла из списка
Foto: Pixabay/kalhh

Американская киноакадемия обнародовала список главных претендентов на премию "Оскар".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Церемония прошла в виде прямой трансляции, которую провели актриса Приянка Чопра и поп-исполнитель Ник Джонас.

Из числе претендентов выбыла латвийская лента "Души в снежном вихре", которая ранее претендовала на награду в номинации "Лучшая музыка к фильму". Саундтрек был написан живущей в США композитором Лолитой Ритманис, имеющей латышские корни.

Лучший фильм:

"Отец"
"Манк"
"Минари"
"Иуда и черный мессия"
"Земля кочевников"
"Девушка, подающая надежды"
"Звук металла"
"Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Коллектив"
"Лучшие дни"
"Куда ты идешь, Аида?"
"Человек, который продал свою кожу"
"Еще по одной"

Лучший режиссер:

Томас Винтерберг ("Еще по одной")
Дэвид Финчер ("Манк")
Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
Ли Айзек Чун ("Минари")
Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучшая актриса:

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")
Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер:

Риз Ахмед ("Звук металла")
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
Энтони Хопкинс ("Отец")
Гари Олдман ("Манк")
Стивен Ян ("Минари")

Лучшая актриса второго плана:

Оливия Колман ("Отец")
Мария Бакалова ("Борат 2")
Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
Аманда Сайфред ("Манк")
Юн Е-джон ("Минари")

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия")
Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия")
Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")
Пол Раджи ("Звук металла")

Лучший документальный фильм:

"Коллектив"
"Лагерь калек"
"Агент кротов"
"Мой учитель — осьминог"
"Время"

Лучший анимационный фильм:

"Душа"
"Путешествие на Луну"
"Вперед"
"Барашек Шон: Фермагеддон"
"Легенда о волках"

Победители будут объявлены на церемонии награждения 25 апреля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

9

Source

DELFI Showtime

Tags

"Оскар"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби