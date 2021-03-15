Стали известны номинанты на "Оскар". Латвия выбыла из списка

Американская киноакадемия обнародовала список главных претендентов на премию "Оскар".

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Церемония прошла в виде прямой трансляции, которую провели актриса Приянка Чопра и поп-исполнитель Ник Джонас.

Из числе претендентов выбыла латвийская лента "Души в снежном вихре", которая ранее претендовала на награду в номинации "Лучшая музыка к фильму". Саундтрек был написан живущей в США композитором Лолитой Ритманис, имеющей латышские корни.

Лучший фильм:

"Отец"

"Манк"

"Минари"

"Иуда и черный мессия"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Коллектив"

"Лучшие дни"

"Куда ты идешь, Аида?"

"Человек, который продал свою кожу"

"Еще по одной"

Лучший режиссер:

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Ли Айзек Чун ("Минари")

Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучшая актриса:

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер:

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гари Олдман ("Манк")

Стивен Ян ("Минари")

Лучшая актриса второго плана:

Оливия Колман ("Отец")

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")

Аманда Сайфред ("Манк")

Юн Е-джон ("Минари")

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Пол Раджи ("Звук металла")

Лучший документальный фильм:

"Коллектив"

"Лагерь калек"

"Агент кротов"

"Мой учитель — осьминог"

"Время"

Лучший анимационный фильм:

"Душа"

"Путешествие на Луну"

"Вперед"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Легенда о волках"

Победители будут объявлены на церемонии награждения 25 апреля.