Стали известны номинанты на "Оскар". Латвия выбыла из списка

Американская киноакадемия обнародовала список главных претендентов на премию "Оскар".
Церемония прошла в виде прямой трансляции, которую провели актриса Приянка Чопра и поп-исполнитель Ник Джонас.
Из числе претендентов выбыла латвийская лента "Души в снежном вихре", которая ранее претендовала на награду в номинации "Лучшая музыка к фильму". Саундтрек был написан живущей в США композитором Лолитой Ритманис, имеющей латышские корни.
Лучший фильм:
"Отец"
"Манк"
"Минари"
"Иуда и черный мессия"
"Земля кочевников"
"Девушка, подающая надежды"
"Звук металла"
"Суд над чикагской семеркой"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Коллектив"
"Лучшие дни"
"Куда ты идешь, Аида?"
"Человек, который продал свою кожу"
"Еще по одной"
Лучший режиссер:
Томас Винтерберг ("Еще по одной")
Дэвид Финчер ("Манк")
Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
Ли Айзек Чун ("Минари")
Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
Лучшая актриса:
Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")
Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
Лучший актер:
Риз Ахмед ("Звук металла")
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
Энтони Хопкинс ("Отец")
Гари Олдман ("Манк")
Стивен Ян ("Минари")
Лучшая актриса второго плана:
Оливия Колман ("Отец")
Мария Бакалова ("Борат 2")
Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
Аманда Сайфред ("Манк")
Юн Е-джон ("Минари")
Лучший актер второго плана:
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия")
Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия")
Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")
Пол Раджи ("Звук металла")
Лучший документальный фильм:
"Коллектив"
"Лагерь калек"
"Агент кротов"
"Мой учитель — осьминог"
"Время"
Лучший анимационный фильм:
"Душа"
"Путешествие на Луну"
"Вперед"
"Барашек Шон: Фермагеддон"
"Легенда о волках"
Победители будут объявлены на церемонии награждения 25 апреля.