Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.

В интервью телеканалу "Звезда" Кожина пояснила, что правила сценарий по просьбе мужа, Валентина Черных. В сценарии осталось место, в котором героиня Раисы Рязановой говорит подруге в исполнении Ирины Муравьевой, что идет "в концерт", а та над ней смеется. "Это Валентин перепутал. Героиня говорит: "Я иду в концерт", а ее поправляют. На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно, ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло", — вспоминает Кожина.

Картина Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышла на телеэкран в 1979 году.

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