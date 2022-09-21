Стивену Кингу — 75: 7 лучших экранизаций короля ужасов XX века

21 сентября американский писатель Стивен Кинг отмечает свой 75-й юбилей. Кинг считается одним из самых популярных и, что не менее важно, плодовитых писателей современности — даже сейчас он бесперебойно продолжает выпускать по книге в год, на радость фанатам и читателям. Не удивительно, что обширное творчество Кинга получило свое продолжение на большом экране. Всего по произведениям писателя было снято порядка 300 фильмов, сериалов и короткометражек.

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