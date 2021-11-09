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Лучшие. Оба "Офиса" / The Office (9-е и 39-е места)
Сто лучших сериалов XXI века: какие из них нельзя пропустить?
Foto: Kadrs no filmas

Портал BBC Culture выпустил обширный рейтинг лучших сериалов XXI века, составленный при помощи 206 экспертов. В перечень вошла сотня шоу почти из полтысячи телевизионных проектов, выходивших с начала 2000 года. Список получился неоднозначным.

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Большинство сериалов в списке указаны вполне заслуженно, но некоторые (как и их высокие позиции) вызывают в лучшем случае недоумение, считает издание "Лента.ру". И обращает внимание на самые интересные и наиболее неудачные пункты рейтинга.

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Лучшие. Оба "Офиса" / The Office (9-е и 39-е места)
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