Сто лучших сериалов XXI века: какие из них нельзя пропустить?

Портал BBC Culture выпустил обширный рейтинг лучших сериалов XXI века, составленный при помощи 206 экспертов. В перечень вошла сотня шоу почти из полтысячи телевизионных проектов, выходивших с начала 2000 года. Список получился неоднозначным.
Большинство сериалов в списке указаны вполне заслуженно, но некоторые (как и их высокие позиции) вызывают в лучшем случае недоумение, считает издание "Лента.ру". И обращает внимание на самые интересные и наиболее неудачные пункты рейтинга.
- 1. Лучшие. Оба "Офиса" / The Office (9-е и 39-е места)
- 2. Лучшие. "Наследники" / Succession (10-е место)
- 3. Лучшие. "Конь БоДжек" / BoJack Horseman (11-е место)
- 4. Лучшие. "Твин Пикс: Возвращение" / Twin Peaks: The Return (13-е место)
- 5. Лучшие. "Атланта" / Atlanta (14-е место)
- 6. Худшие. "Аватар: Легенда об Аанге" / Avatar: The Last Airbender (61-е место)
- 7. Худшие. "Рассказ служанки" / The Handmaid's Tale (38-е место)
- 8. Худшие. "Бумажный дом" / Money Heist (La casa de papel) (43-е место)
- 9. Худшие. "Ход королевы" / The Queen's Gambit (100-е место)
- 10. Худшие. "Теория Большого взрыва" / The Big Bang Theory (56-е место)