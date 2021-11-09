Сто лучших сериалов XXI века: какие из них нельзя пропустить?

Портал BBC Culture выпустил обширный рейтинг лучших сериалов XXI века, составленный при помощи 206 экспертов. В перечень вошла сотня шоу почти из полтысячи телевизионных проектов, выходивших с начала 2000 года. Список получился неоднозначным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство сериалов в списке указаны вполне заслуженно, но некоторые (как и их высокие позиции) вызывают в лучшем случае недоумение, считает издание "Лента.ру". И обращает внимание на самые интересные и наиболее неудачные пункты рейтинга.