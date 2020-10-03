Страна, которой больше нет: "Штази", фарца и плывущий Ленин - лучшие фильмы о ГДР

3 октября исполняется ровно 30 лет с момента, когда разделенная после Второй мировой войны Германия снова стала единым государством.

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Для жителей Берлина, впрочем, объединение состоялось раньше — в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, когда знаменитая стена, разделявшая город на восточную и западные части, перестала играть роль государственной границы. Все эти процессы не могли не оставить заметного следа в массовой культуре, в том числе в кинематографе. Трагичные, лиричные, забавные — вспоминаем лучшие фильмы про ГДР, страну, которой больше нет.