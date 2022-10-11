Страшилки из хосписа. Смог ли "Клуб полуночников" стать достойной заменой "Очень странным делам"?

7 октября на стриминговой платформе Netflix вышел мистический сериал "Клуб полуночников" — новая работа американского кинематографиста Майка Флэнегана, широко известного по фильму "Доктор Сон", сиквелу легендарного "Сияния", а также новой экранизации "Призраков дома на холме".

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Каждый проект режиссера — большая радость для каждого фаната хорроров. Ведь Майк Флэнеган — один из немногих современных кинематографистов, способный открыть что-то по-настоящему новое в безбожно устаревшем жанре, не скатившись при этом в клише, и не заходя на территорию артхауса.

Рассказываем, каким получился новый сериал заслуженного мастера ужасов.

"Клуб полуночников", как и большая часть фильмографии Флэнегана, имеет свой литературный первоисточник — одноименный подростковый роман американского писателя Кристофера Пайка повествует о семи неизлечимо больных подростках, которые волею судьбы оказываются в загородном хосписе под названием Брайтклифф, где создают тайный клуб любителей страшных историй. Главная героиня — семнадцатилетняя Илонка — находится в отчаянии после трех безуспешных курсов химиотерапии. Для нее Брайтклифф — единственный шанс излечиться от рака щитовидной железы. Вокруг хосписа, невольно напоминающего дом с привидениями, кроется множество загадочных легенд. Так, по слухам, одна из пациенток, живущая в конце прошлого века, смогла каким-то образом самостоятельно излечиться от тяжелого недуга.

Foto: Kadrs no filmas/Netflix

По большому счету, роман Пайка — классический пример современного young adult: не самая амбициозная и написанная достаточно простым языком книга, рассчитанная на определенный круг зрителей — подростков, а также взрослых, нежно лелеющих своего внутреннего ребенка. В этом плане "Клуб полуночников" — не самая типичная работа Флэнегана, который до этого занимался в основном экранизациями нетленной классики и мировых бестселлеров (Ширли Джексон, Генри Джеймс, Стивен Кинг). В то же время "Клуб полуночников" — максимально комфортный проект для Netflix, стриминговой платформы, сделавшей себе имя на адаптации романов в жанре young adult ("Энола Холмс", "Будка поцелуев", "13 причин почему") и молодежных хоррорах с элементами фантастики ("Тьма", "Очень странные дела").

В "Клубе полуночников" Флэнеган осознанно ушел от типичного для своего творчества готического антуража, обратившись к поп-культуре 90-х (стоит отметить, что действие шоу разворачивается в 1994-м году) — смертельно больные пациенты хосписа встречаются каждую ночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории, которые (внезапно!) приносят не страх, а долгожданное успокоение — ведь сюжеты этих сказок гораздо страшнее объективной реальности, в которой их жизни постоянно висят на волоске. Сложно не заметить параллель между "Клубом полуночников" и "Обществом полуночников" из легендарного подросткового сериала "Боишься ли ты темноты?", в котором герои также травили жуткие байки у костра. При этом, проект Флэнегана в отличие от предшественника усложнен рядом дополнительных линий, связанных с происхождением персонажей и темной тайной самого хосписа, которые, положа руку на сердце, во многом прозаичны, разворачиваются фоном и потому — не особо увлекают.

Foto: Kadrs no filmas/Netflix

Сами же истории "Клуба полуночников" разворачиваются максимально обособленно от сквозной арки сериала, каждая из них даже по-своему стилизована: здесь есть и классический хоррор, и слэшер и даже нуарный детектив. Пилотный эпизод шоу уже успел попасть в книгу рекордов Гиннесса по количеству скримеров, большая часть из которых пришлась на одну сцену наивно детской страшилки о мальчике, который припозднился по дороге из школы домой. Несмотря на современные декорации и совершенно иные реалии, эти рассказы парадоксально точно передают атмосферу детства для тех, кто вырос в 80-90-е годы, эфемерно отсылая к полузабытым воспоминаниям о знойных летних ночах и смене в любимом лагере.

И все же, назвать "Клуб полуночников" достойным конкурентом "Очень странных дел" вряд ли получится. Камерному шоу Флэнегана определенно не хватает размаха, а сюжету — глубины. Большая часть зрителей, вероятно, не сможет удовлетвориться незатейливой развязкой, зато определенно останется довольна многочисленными референсами и детализированным погружением в эпоху, казалось бы, давно минувших лет.