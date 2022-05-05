Страшная корпоративная сказка. Почему "Разделение" - один из лучших сериалов этого года

Стриминг Apple TV+ в этом году выпустил новый научно-фантастический триллер "Разделение" (Severance), иллюстрирующий будущее (или настоящее?), которое на первый взгляд выглядит как воплощенная мечта бездушных корпораций: ученые, наконец, научились разделять сознание человека на "рабочее" и "личное". И пока первое отбывает положенный восьмичасовой срок в темнице стерильно-белого офиса, второе живет привычной жизнью, не ведая о том, что за дела творятся на работе.

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Казалось бы, науке будущего удалось избавиться от пресловутого "человеческого фактора" раз и навсегда — теперь ничто и никто не отвлечет сотрудника от его непосредственных профессиональных обязанностей, качество выполняемой работы улучшится, а в перспективе, может, и вся цивилизация сделает значительный шаг вперед. Однако не все так просто.

Создатели "Разделения" умело деконструируют уже успевший стать привычным в двадцать первом веке культ продуктивности, возведя его в параноидальный абсурд. В корпорации Lumon Industries, где работает главный герой "Разделения" Марк Скаут (Адам Скотт) и его немногочисленные коллеги из отдела обработки макроданных Ирвин (Джон Туртурро), Дилан (Зак Черри) и Хэлли (Бритт Лоуэр), всепоглощающий капитализм воспринимается не просто как экономическая система, а как самая настоящая религия: со своим священным писанием, коллективными ритуалами, богами для поклонения и даже мини-библией в виде книги по саморазвитию.

Foto: Kadrs no filmas

Рядовые сотрудники компании, прошедшие через процедуру "разделения" своих воспоминаний на "личные" и "рабочие", не имеют никакого шанса экстраполировать полученные вне корпоративного "храма" знания. При этом они также ограничены от воздействия внешнего мира, где склонные к рефлексии люди уже давно подвергают сомнению этическую сторону всего происходящего. По большему счету, лишенные своих личностей персонажи становятся негласными рабами тоскливой офисной рутины, которой нет ни конца ни края.