Страшная корпоративная сказка. Почему "Разделение" - один из лучших сериалов этого года

Стриминг Apple TV+ в этом году выпустил новый научно-фантастический триллер "Разделение" (Severance), иллюстрирующий будущее (или настоящее?), которое на первый взгляд выглядит как воплощенная мечта бездушных корпораций: ученые, наконец, научились разделять сознание человека на "рабочее" и "личное". И пока первое отбывает положенный восьмичасовой срок в темнице стерильно-белого офиса, второе живет привычной жизнью, не ведая о том, что за дела творятся на работе.
Казалось бы, науке будущего удалось избавиться от пресловутого "человеческого фактора" раз и навсегда — теперь ничто и никто не отвлечет сотрудника от его непосредственных профессиональных обязанностей, качество выполняемой работы улучшится, а в перспективе, может, и вся цивилизация сделает значительный шаг вперед. Однако не все так просто.
Создатели "Разделения" умело деконструируют уже успевший стать привычным в двадцать первом веке культ продуктивности, возведя его в параноидальный абсурд. В корпорации Lumon Industries, где работает главный герой "Разделения" Марк Скаут (Адам Скотт) и его немногочисленные коллеги из отдела обработки макроданных Ирвин (Джон Туртурро), Дилан (Зак Черри) и Хэлли (Бритт Лоуэр), всепоглощающий капитализм воспринимается не просто как экономическая система, а как самая настоящая религия: со своим священным писанием, коллективными ритуалами, богами для поклонения и даже мини-библией в виде книги по саморазвитию.
Рядовые сотрудники компании, прошедшие через процедуру "разделения" своих воспоминаний на "личные" и "рабочие", не имеют никакого шанса экстраполировать полученные вне корпоративного "храма" знания. При этом они также ограничены от воздействия внешнего мира, где склонные к рефлексии люди уже давно подвергают сомнению этическую сторону всего происходящего. По большему счету, лишенные своих личностей персонажи становятся негласными рабами тоскливой офисной рутины, которой нет ни конца ни края.
В этом плане концепция "Разделения" ужасно напоминает независимый фантастический фильм Дункана Джонса "Луна 2112" с Сэмом Рокуэллом. Лента Джонса также использует идею разделения сознания, но делает это более буквально. Герой Рокуэлла узнает о том, что он — не человек, а всего лишь клон, отправленный в бесконечную миссию на Луну, в то время как его оригинальная версия осталась на Земле. Авторы "Разделения" даже не скрывают, что черпали свое вдохновение из творчества Дункана Джонса — в сериале то и дело появляются аллюзии на фильм: в минималистичном саундтреке или даже в названии корпорации Lumon Industries, которое явно отсылает к Lunar Industries, вымышленной компании из "Луны 2112".
Как и астронавт, сыгранный Сэмом Рокуэллом, офисный планктон "Разделения" рано или поздно начинает подозревать неладное — это в очередной раз доказывает, что пытливое человеческое сознание не может существовать в симуляции жизни слишком долго: рано или поздно в голове любого начнут возникать вопросы, которые потребуют ответов. Увы, со вторым в первом сезоне "Разделения" пока достаточно туго: сюжет сериала подобно очередной рабочей смене в офисе разворачивается мучительно медленно, приберегая все большие твисты напоследок. В стремительном режиме наших с вами будней просмотр нового шоу Apple TV+ может показаться пыткой, однако, поверьте на слово, после пятого эпизода "Разделение" существенно прибавляет в темпе и действительно захватывает — последние серии и вовсе выглядят как непрекращающаяся двухчасовая кульминация, которая обрывается на самом интересном месте.
Многие уже успели сравнить "Разделение" с сатирически-футуристичным "Черным зеркалом" Чарли Брукера, однако по тональности сериал куда больше напоминает трогательную "Невероятную жизнь Уолтера Митти", одну из предыдущих работ своего непосредственного создателя Бена Стиллера, который здесь выступает в качестве режиссера и продюсера. Оставаясь конспирологическим триллером, "Разделение" постоянно меняет палитру настроений, становясь то душераздирающе умилительным (чего стоит одна любовная линия персонажей Джона Туртурро и Кристофера Уокена), то угнетающе депрессивным (герой Адама Скотта определенно заслуживает объятий). Однако, в отличие от того же "Уолтера Митти", у нового проекта Стиллера очень амбициозный сеттинг и крайне перспективный задел на второй сезон, который, будем надеяться, не разочарует зрителей.
Финальный девятый эпизод сериала вышел в апреле, уже известно, что Apple TV+ продлил сериал на второй сезон, в котором будет 10 эпизодов.