В марте на экраны выходит уйма фантастических и документальных проектов, экранизации бестселлеров и ремейки старых популярных сериалов.
На какие из них стоит обратить внимание, пишет "Лента.ру".
- 1. "Мир Дикого Запада" (Westworld)
- 2. "Настрогали" (Breeders)
- 3. "Кастлвания" (Castlevania)
- 4. "Заговор против Америки" (The Plot Against America)
- 5. "Послания из другого мира" (Dispatches From Elsewhere)
- 6. "Дэйв" (Dave)
- 7. "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere)
- 8. "Разрабы" (Devs)
- 9. "Удивительные истории" (Amazing Stories)
- 10. "Самое опасное животное" (The Most Dangerous Animal of All)
- 11. "Космос: Возможные миры" (Cosmos: Possible Worlds)