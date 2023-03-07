Страшные, забавные, ностальгические: лучшие экранизации видеоигр и что еще ожидать в обозримом будущем

Пару недель назад торжественно завершился самый обсуждаемый сериал весны — постапокалиптическая фантастика "Одни из нас", экранизация одноименной видеоигры, выпущенной в 2013-м году. В центре сюжета — контрабандист (Педро Паскаль) и маленькая девочка (Белла Рамси), которые пытаются выжить в мире, порабощенном смертельным вирусом. "Одни из нас" получили отличный прием критиков и, что самое важное, большой интерес со стороны самих зрителей — пилотный эпизод шоу посмотрели порядка 4,7 млн жителей США, что стало вторым результатом для канала HBO после "Дома дракона".

К счастью, "Одни из нас" — не единственный пример успешной адаптации видеоигры. На протяжении многих лет Голливуд то и дело обращается к миру виртуальной реальности, перенося на большие и малые экраны истории любви и кровопролития.

Согласно профильным СМИ, сейчас в работе в разных стадиях производства находятся не менее 50 проектов, которые превратят в кино и сериалы множество игр, в том числе такие хиты как Fallout, Borderlands, Gran Turismo, The Division, Disco Elysium, BioShock и God of War (полный список - в конце статьи).

Рассказываем, на что можно обратить внимание уже сейчас.

Сайлент Хилл

Вплоть до настоящего времени "Сайлент Хилл" остается одной из самых мрачных и и по-настоящему страшных адаптаций видеоигр за всю историю. Сценарий картины был написан Роджером Эвери из "Криминального чтива", постановкой занимался Кристофер Ганс, широко известный по исторической драме "Братство волка".

"Сайлент Хилл" рассказывает о молодой женщине по имени Роуз (Рада Митчелл), которая пытается разыскать свою приемную дочь после автомобильной аварии. Судьба заводит героиню в туманный город Сайлент Хилл, выбраться из которого оказывается не самой легкой задачей.

Несмотря на довольно плоские диалоги и спорные сюжетные решения, "Сайлент Хилл" был и остается прекрасным представителем жанра хоррор, авторы которого с любовью воссоздали как атмосферу загадочного городка (любимую зрителями еще со времен "Твин Пикс"), так и пугающих воображение монстров из оригинальной видеоигры.