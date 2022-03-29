Стриминговый сервис Disney+ объявил дату запуска в Латвии

Сервис потоковой передачи Disney+ объявил дату запуска в Латвии и стоимость подписки.

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Стриминговый сервис в Латвии начнет работать 14 июня. Услуга будет стоить 7,99 евро в месяц, стоимость годовой подписки - 79,90 евро.

Disney+ является обладателем прав на показ оригинального контента Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star и других.

Среди уже заявленных фильмов и сериалов: "Книга Бобы Фетта", "Мандалорец", "Лунный рыцарь", "Лука", "Энканто", "Круэлла", "Главный герой", "Анатомия Грей", "Мир по Голдблюму".

Пользователям будет доступен высококачественный контент в четырех одновременных потоках, неограниченное число загрузок до десяти устройств, улучшения IMAX Enhanced для отдельных сериалов и фильмов, а также возможность создавать до семи профилей, в том числе детские с удобным для детей интерфейсом и соответствующим возрасту контентом.

Дополнительная информация доступна на сайте сервиса.