Студия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и еще тысячу других популярных анимационных картин, сообщает НСН.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уточняется, что киностудия заключила контракт с онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны на этой площадке.

Советские мультфильмы можно посмотреть на других каналах видеосервиса, однако в худшем качестве. По состоянию на 6 октября на канале "Союзмультфильма" были опубликованы только три советских мультфильма: "Красная Шапочка" (1937), "Дядя Степа" (1938) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году --"В Африке жарко".