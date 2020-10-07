Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Студия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и еще тысячу других популярных анимационных картин, сообщает НСН.

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Уточняется, что киностудия заключила контракт с онлайн-кинотеатром Premier, и теперь мультфильмы будут доступны на этой площадке.

Советские мультфильмы можно посмотреть на других каналах видеосервиса, однако в худшем качестве. По состоянию на 6 октября на канале "Союзмультфильма" были опубликованы только три советских мультфильма: "Красная Шапочка" (1937), "Дядя Степа" (1938) и первый мультфильм, выпущенный на студии в 1936 году --"В Африке жарко".

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