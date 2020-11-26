The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Топ актеров выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт.

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"Этот список точно субъективный и, вероятно, скандальный из-за некоторых упущений", — уточняется в подводке к материалу.

Первую строчку занял американский актер Дензел Вашингтон. "Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней", — высказался о нем Скотт.

В тройку лидеров также вошли британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, получивший рекордные три "Оскара" за главную мужскую роль, и француженка Изабель Юппер ("Пианистка", "Она").

На четвертое место критики поставили канадского актера Киану Ривза, за ним идет "трудолюбивая Николь Кидман". Также в списке оказались корейские актеры Сон Кан-хо ("Паразиты") и Ким Мин-хи ("Служанка"). Помимо всех перечисленных критики включили в список китаянку Чжао Тао ("Пепел — самый чистый белый"), итальянца Тони Сервилло ("Великая красота") и еще одну француженку Катрин Денев ("Танцующая в темноте"). Также в списке оказалась британская актриса Тильда Суинтон и американские актеры Хоакин Феникс и Джулианна Мур.

Замыкают список Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.