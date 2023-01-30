Суд как искусство. 8 захватывающих юридических драм о преступлении и наказании

Изобилие юридических сериалов на современном телевидении может создать ложное впечатление о том, что каждый второй зритель в совершенстве знает о том, как защищать свои гражданские права.

На самом же деле далеко не каждый судебный процедурал углубляется в аспекты деятельности адвокатов и прокуроров. В некоторых шоу работа в суде и вовсе является лишь фоном для основного сюжета.

Мы собрали восемь современных сериалов, которые лучше других раскрывают элементы жанра судебной драмы. Накал страстей и атмосфера тревожности в них часто может дать фору хоррорам и фильмам-катастрофам, даже если в шоу нет сцен преступлений или захватывающих погонь и перестрелок. Однако за интеллектуальными схватками наблюдать порой куда интереснее. Однако за интеллектуальными схватками наблюдать порой куда интереснее, особенно, если знаешь, что сценарий основан на реальной истории.

Закон и порядок: Преступное намерение

"Преступное намерение" — один из многих спин-оффов легендарного юридического сериала "Закон и порядок", который начал выходить на малые экраны еще в 90-е годы. Действие "Преступного намерения" базируется в Нью-Йорке, основные персонажи — талантливые адвокаты, расследующие самые разнообразные преступления.

Примечательно, что сюжеты некоторых эпизодов "Преступного намерения" основаны на вполне реальных судебных заседаниях. Так, серия под названием "Магнификат" посвящена делу о психически нестабильной женщине, которая, находясь в состоянии аффекта, убила собственных детей. Вина за произошедшее также легла на мужа подсудимой, который осознанно не занимался ее лечением и отказывался от покупки предписанных врачами лекарств.

В эпизоде под названием "Скандал" показано расследование смерти знаменитости, ужасно напоминающей Анну Николь Смит, актрису и модель журнала Playboy, которая скончалась от передозировки антидепрессантами и анальгетиками.