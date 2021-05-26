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Foto: Wikipedia

Глобальный стриминговый сервис Netflix раскрыл детали своего первого российского сериала "Анна К".

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Как сообщают российские СМИ, основой сюжета станет роман Льва Толстого "Анна Каренина", но события перенесут в современную Россию. Главную роль сыграет Светлана Ходченкова, другие актеры пока неизвестны.

По сюжету, светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина знакомится с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским. Возникший между ними пылкий роман изменит не только их жизни, но и их близких.

Автором сценария станет Роман Кантор, работавший над сериалом «Эпидемия» (после показа на российских телеэкранах сериал был куплен Netflix и получил очень хорошие отзывы зрителей и критиков по всему миру). Режиссеры - Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Известно, что снимать "Анну К" будут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, затем для показа в других странах дублируют.

Дата премьеры пока неизвестна.

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Netflix Светлана Ходченкова
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