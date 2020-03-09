"Свингеры" Андрея Экиса поставили рекорд в польском прокате

Польская версия фильма "Свингеры" (Swingersi) латвийского режиссера Андрея Экиса поставила рекорд в своей стране - первый премьерный уикенд собрал в кинотеатрах более 141 тысячи зрителей.

По словам представителя студии Platforma filma Агнесе Руберте, этот результат вывел фильм на первое место среди фильмов польского производства.

"Польская версия - самая амбициозная адаптация "Свингеров", - рассказал Андрей Экис, - и уже пятая зарубежная версия фильма, снятого также для Эстонии, Норвегии, Украины". И, как говорит режиссер, это только начало - сценарием заинтересовались в Нидерландах, ЮАР, Бразилии и Мексике.

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В Латвии "Свингеры" вышли на экраны в 2016 году, собрав более 110 тысяч зрителей. При сравнительно небольшом бюджете лента, по словам продюсера Кристиана Алхимионокса, сумела окупиться вдвое.

Ранее режиссер Андрей Экис рассказывал DELFI, как снимать успешные фильмы.