Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера Учителя за снятый в Латвии фильм об отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя (на фото) за фильм об отце, сообщает газета "Московский Комсомолец". Съемки картины частично проводились в Латвии - на месте трагедии и не только.

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35-летний мужчина считает, что в ленте "Цой" кинематографист незаконно использовал изображение музыканта. В связи с этим он подал иск к студии Учителя, а также к ряду кинопрокатчиков. Он не намерен просить о компенсации морального вреда, однако требует, чтобы изображение его отца было удалено из картины.

Александр Цой планирует взыскать с ответчиков госпошлину в размере 300 рублей (чуть больше 3 евро). Кроме того, он хочет, чтобы ответчики выплатили 29 тысяч рублей (316 евро) — именно в такую сумму сыну артиста обошлось нотариальное обеспечение доказательств.

В конце августа 2020 года вышел трейлер фильма "Цой", посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы "Кино". Режиссер пояснил, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе "выдумано от начала до конца". Сын Цоя Александр обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход фильма в прокат. В обращении говорилось, что картина не была согласована с наследниками музыканта, а также что в ленте "распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения".

Фильм российско-латвийского производства снимался частично в Латвии — в Тукумсе и Кулдиге - под рабочим названием "47". Он рассказывает о своеобразном путешествии, последнем маршруте Цоя от места аварии в Латвии до Санкт-Петербурга, где музыкант похоронен. По замыслу режиссера, Цоя в киноленте можно будет увидеть только один раз - это будут документальные кадры. Все остальное время на экране будет появляться только гроб. Ключевую роль в фильме исполняет актер Евгений Цыганов. Его герой находится за рулем автобуса, с которым столкнулся "Москвич" Цоя. В фильме снялись и латвийские актеры Артур Скрастиньш, Лилита Озолиня и другие.