Таинственный герой: опубликован первый кадр из сериала "Властелин колец"

Авторы сериала "Властелин колец" – одного из самых дорогих телевизионных проектов (если не самого дорогого) – опубликовали первый кадр из сериала.

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В кадре виден общий план, на котором спиной к зрителям стоит неназванный человек. Раскрывать имя этого персонажа стриминг Amazon Prime не спешит, зато накануне стало известно, что премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года. В рамках первого сезона в эфир выйдут 8 эпизодов. Первые две серии "Властелина колец" снял режиссер блокбастера "Мир Юрского периода 2" Хуан Антонио Байона.

Сюжет сериала "Властелин колец", название которого еще может быть изменено, расскажет о событиях, произошедших во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Величайший из злодеев, придуманных Дж.Р.Р. Толкином, грозится погрузить весь мир во тьму. В сериале зрители увидят, как новых героев, так и уже знакомых персонажей.