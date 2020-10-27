Тарантино посоветовал хоррор-фильм для просмотра в Хэллоуин
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Кинорежиссер Квентин Тарантино в беседе с продюсером Элаем Ротом порекомендовал поклонникам посмотреть в Хэллоуин фильм "Дьявол отсчитал пять", сообщает Entertainment Weekly.

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По сюжету картины с актером и музыкантом Лейфом Гарреттом в главной роли, банда детей-убийц уничтожает взрослых. По словам Тарантино, он давно слышал об этом фильме. "Лейф Гаррет играет замечательно. Отличное кино и совершенно отбитое, что и делает его великим. Оно снесло мне крышу", — признался Тарантино.

Фильм "Дьявол отсчитал пять" вышел в 1974 году.

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Gazeta.ru

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