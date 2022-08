Тейлор Свифт стала трумфатором вручения MTV Video Music Awards

В США в штате Нью-Джерси прошло вручение MTV Video Music Awards 2022. Приз в главной категории "Видео года" получил пятнадцатиминутный клип Тейлор Свифт "All Too Well: The Short Film".

Кроме клипа Свифт на награду претендовали такие ролики, как "Shivers" Эда Ширана, "As It Was" Гарри Стайлза и "Way 2 Sexy" Дрейка, Янг Танга и Future.

На церемонии награждения Тейлор Свифт объявила, что ее новый альбом "Midnights" выйдет 21 октября этого года. По словам певицы, эти песни альбома написаны посреди ночи во время "путешествия сквозь ужасы и сладкие сны".

Награда MTV Video Music Awards 2022 в категории "Артист года" досталась пуэрториканскому рэперу Bad Bunny. С другой стороны, Дав Кэмерон получила награду в категории "Лучший молодой артист". А песней года была признана композиция "Happier Than Ever" Билли Айлиш.

Лучшее музыкальное видео в стиле поп получило "As It Was" Гарри Стайлза, а лучшее музыкальное видео в стиле хип-хоп - видеоклип "Do We Have A Problem?" Ники Минаж и Лил Бэби.

Клип на песню "Black Summer" группы Red Hot Chili Peppers был признан лучшим рок-клипом.