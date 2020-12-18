Телеканал ТНТ закрывает популярное реалити-шоу "Дом-2"
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Телеканал ТНТ подтвердил информацию о закрытии шоу "Дом-2". Об этом в пресс-службе телеканала сообщили корреспонденту ТАСС.

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"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ", — объявили в пресс-службе ТНТ. По словам собеседника агентства, финальный двухчасовой выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.

Ранее 18 декабря Telegram-канал Super.ru сообщил, что ТНТ планирует закрыть шоу "Дом-2" после 16 лет в эфире. Утверждалось, что ведущие проекта узнали об этом на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря.

Причиной закрытия телепроекта назвали то, что рейтинги программы упали и "Дом-2" покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проектов не знает, какая судьба ждет их после 27 декабря — последнего дня в графике съемок на площадке. Один из возможных вариантов — "переезд" шоу на другой канал.

"Дом-2" — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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реалити-шоу "Дом-2"
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