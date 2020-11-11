Телешоу о пластических операциях поможет пышногрудой Данеле обрести уверенность и здоровье

В пятом эпизоде шоу "Операция: Новая жизнь", показанном на канале 3+ в понедельник, можно было видеть, как проходит процесс преображения уже выбранных финалистов шоу: операции и восстановление после них, тренировки и процедуры красоты. Также выяснили, кто станет пятой финалисткой шоу о преображении - это Данела Круминя.

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За возможность бесплатно сделать пластические операции и получить новую сияющую улыбку боролись предпоследняя тройка финалистов. Это мама двоих детей Санита, которая за улыбкой и показной смелостью скрывает неприятие себя – тело Саниты после родов приобрело нежеланные объемы и не соответствует самооценке женщины. В соревнованиях приняла участие также Анита: мама двоих слабослышащих детей, которая несколько недель назад рассталась с мужем. Женщина признает, что всю свою жизнь посвятила детям, забыв о себе. Третья – рижанка Данела с размером груди 75К, что, по ее мнению, не является особой гордостью. Невероятный размер груди был унизительным препятствием в общении с противоположным полом, мешал физически активной жизни и создавал серьезные проблемы со спиной. Именно ей предоставили возможность преобразиться.

Данела Круминя



Возраст: 31

Место жительства: Рига

Статус отношений: Не замужем

Вид занятий: Эксперт социальных медиа

"У меня есть ряд недостатков: опущенные веки, из-за которых я выгляжу старше своего возраста и будто все время грущу; неровный контур губ - когда я крашу их, они выглядят так, как будто я сделала это в спешке и неровно; желтоватый оттенок зубов и щель между передними зубами совсем не вдохновляют отрыто улыбаться, - рассказала о себе финалистка. - Но если эти недостатки я могу как-то скрыть и не подчеркивать, есть одна (точнее - две) вещи, которые не только не нравятся, но и усложняют повседневную жизнь. Это моя грудь. Есть женщины, мечтающие об увеличении груди, но я хочу их уменьшить, потому что жить с размером 75К нелегко. Наименьшая проблема в том, что сложно найти привлекательный бюстгальтер или подходящую для тела одежду, но тяжесть ощущается каждый день. Можно видеть, как это повлияло на позвоночник - он искривлён, на спине образовался небольшой горб, мне приходится жить с болью в спине каждый день. Хотя за полгода я сбросила 26 кг лишнего веса, размер чашки не изменился. Уже четыре года я ношу бюстгальтер с чашкой размера K. Поэтому я считаю, что перемены мне нужны не только для повышения самооценки, но также для здоровья и осанки - мне не хочется беспокоиться о том, что в старости у меня будет горб".

Она убеждена, что говорить на эту тему важно, чтобы просвещать общество и разрушить стереотипы о дамах с большой грудью. "Многие люди думают, что жить с большой грудью несложно, есть женщины, которые сознательно увеличивают свою. Никто не рассказывает о физических и эмоциональных трудностях, с которыми приходится жить женщинам, одаренным большим бюстом. Но девочкам, у которых в раннем детстве быстро растет грудь, приходится сталкиваться с насмешками сверстников, а также с сексуальными посягательствами", - говорит Данела.

"Данела страдает гигантомастией. Жить с такой огромной грудью для молодой симпатичной женщины – катастрофа. С возрастом при такой патологии возникают определенные проблемы с позвоночником Когда я увидел Данелу, сразу понял, что обязан ей помочь. Хотя осознавал: операция будет не из легких. Многие врачи, занимающиеся хирургией груди, за нее бы не взялись. Мы осознавали риски. Но именно благодаря проекту мы смогли показать, какого высокого уровня возможны операции в Латвии", - поясняет хирург Эдуард Юршевич.