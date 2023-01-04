Режиссер франшизы "Аватар" Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете третьей части, премьера которой запланирована на конец 2024 года. Оказывается, далеко не все обитатели планеты Пандора такие доброжелательные, какими мы их знали до сих пор.

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В интервью французскому изданию 20 Minutes режиссер рассказал, что в первых двух лентах хорошие На'ви противостояли плохим людям, но в "Аватаре 3" будет наоборот - и он покажет темную сторону народа Пандоры. Это будет еще одно племя - "люди пепла".

"Мы также будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев, - заявил Кэмерон. Он также добавил, что продолжения превзойдут все, что зрители уже видели. "Это было вступлением перед подачей основного блюда. Но, очевидно, многое будет зависеть от того, как воспримут "Аватар 2", найдет ли он свою аудиторию".

По данным СМИ, третья часть может выйти с названием "Аватар: Носитель семян". В ней к актерскому присоединятся Мишель Йео, Уна Чаплин и Дэвид Тьюлис.

Как ранее говорил продюсер Джон Ландау, если франшиза расширится до 5 лент, в "Аватар 5" На'ви отправятся на Землю.