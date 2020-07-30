Темнокожие актеры побили рекорд по номинациям на премию Emmy

Темнокожие актеры получили рекордное число номинаций премии Emmy: 35 среди 102 основных претендентов на награды. В прошлом году доля темнокожих номинантов составляла всего 20%, в 2020-м — 34,3%. За победу в топовых актерских категориях поборются, в том числе Билли Портер, Исса Рэй, Зендая, Ивонн Орджи, Керри Вашингтон и Октавия Спенсер.

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В номинации "лучший актер драматического сериала" представлены Стерлинг К. Браун ("Это мы") и Билли Портер ("Поза"). Им предстоит конкурировать с Брайаном Коксом и Джереми Стронгом (оба из "Наследников"), Джейсоном Бейтманом ("Озарк") и Стивом Кареллом ("Утреннее шоу").

В той же категории, но уже среди актеров второго плана значатся Джанкарло Эспозито ("Лучше звоните Солу") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"). Вместе с ними на победу рассчитывают трое актеров из "Наследников" — Николас Браун, Киран Калкин и Мэттью Макфадден, а также Брэдли Уитфорд ("Рассказ служанки"), Билли Крадап ("Утреннее шоу") и Марк Дюпласс ("Утреннее шоу").

Темнокожие актрисы Самира Уайли, сыгравшая Мойру в "Рассказе служанки", и Тэнди Ньютон из сериала "Мир Дикого Запада" получили по две номинации "лучшая актриса второго плана" соответственно. Тем временем на лучшую женскую роль в драматическом сериале, помимо Джоди Комер и Сандра О (обе сыграли в "Убивая Еву"), Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Лоры Линни ("Озарк"), Оливии Колман ("Корона"), претендует Зендея ("Эйфория").

Кроме того, битва за заветную статуэтку ожидает актеров и актрис мини-сериалов и телефильмов. В мужской номинации представлены Джереми Айронс ("Хранители"), Хью Джекман ("Безупречный"), Пол Мескал ("Нормальные люди"), Джереми Поуп ("Голливуд"), Марк Руффало ("Я знаю, что это правда"). В женской — Кейт Бланшетт ("Миссис Америка"), Шира Хаас ("Неортодоксальная"), Реджина Кинг ("Хранители"), Октавия Спенсер ("Селф-мейд: Мадам Си Джей Уокер") и Керри Вашингтон ("И повсюду тлеют пожары").

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда было заявлено 27,7% темнокожих номинантов от общего числа претендентов.

"2020-й год — это не только глобальный кризис с точки зрения здравоохранения. В этом году мы также являемся свидетелями одной из величайших в истории битв за социальную справедливость, вот почему мы обязаны использовать эту почву для перемен. В этом сила и ответственность телевидения. Телевидение не только предоставляет множество услуг или возможность победа от реальности, но и дает возможность быть услышанными тем, кого необходимо услышать. Телевидение рассказывает истории, которые нужно рассказывать. Оно по своей природе объединяет нас всех", — поделился Фрэнк Шерма, председатель Emmy.

Между тем борьба за инклюзивность еще далека от совершенства: в других категориях, неразделенных по принципу пола, представлено всего 32,5% женщин (67,5% мужчин). Лучше всего женщины показали себя как сценаристки — здесь числятся аж шесть из девяти претенденток на победу: Таня Барфилд ("Миссис Америка", эпизод "Shirley"), Салли Руни и Элис Бирч (третий эпизод "Нормальных людей"), Сюзанна Грант и Эйлет Уолдман, один из авторов первого эпизода сериала "Невероятное", а также Анна Уингер ("Неортодоксальная").

В этом году больше всего номинаций на Emmy снова получили стриминговые сервисы Netflix и HBO. У первого в общей сложности 160 номинаций, у второго — 107. При этом больше всего, 26, у "Хранителей". Церемония вручения премии пройдет 20 сентября. Вести ее будет Джимми Киммел.