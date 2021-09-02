Том Хэнкс, Сталлоне и "Талибан": что рассказывает об Афганистане мировой кинематограф

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. "Война Чарли Уилсона" рассказывает историю конгрессмена от штата Техас, который пытается финансировать повстанцев, а фильм "В пять часов вечера" повествует о женщине, которая мечтает стать президентом страны после падения режима талибов.

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Вот десятка наиболее интересных лент об Афганистане и его трагической истории по версии Deutsche Welle.