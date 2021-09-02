1 11
"Хава, Марьям, Аиша" (2019)
Том Хэнкс, Сталлоне и "Талибан": что рассказывает об Афганистане мировой кинематограф
Foto: Kadrs no filmas

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. "Война Чарли Уилсона" рассказывает историю конгрессмена от штата Техас, который пытается финансировать повстанцев, а фильм "В пять часов вечера" повествует о женщине, которая мечтает стать президентом страны после падения режима талибов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вот десятка наиболее интересных лент об Афганистане и его трагической истории по версии Deutsche Welle.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 11
"Хава, Марьям, Аиша" (2019)

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

фильмы Афганистан Сильвестр Сталлоне Том Хэнкс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии