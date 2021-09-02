Том Хэнкс, Сталлоне и "Талибан": что рассказывает об Афганистане мировой кинематограф

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. "Война Чарли Уилсона" рассказывает историю конгрессмена от штата Техас, который пытается финансировать повстанцев, а фильм "В пять часов вечера" повествует о женщине, которая мечтает стать президентом страны после падения режима талибов.
Вот десятка наиболее интересных лент об Афганистане и его трагической истории по версии Deutsche Welle.
- 1. "Хава, Марьям, Аиша" (2019)
- 2. "Усама" (2003)
- 3. "Добытчица" (2017)
- 4. "Бегущий за ветром" (2007)
- 5. "Кандагар" (2001)
- 6. "В пять часов вечера" (2003)
- 7. "В этом мире" (2002)
- 8. "Уцелевший" (2013)
- 9. "Рэмбо III" (1988)
- 10. "Война Чарли Уилсона" (2007)