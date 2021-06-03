Том Круз рассказал, как сделал знаменитый трюк в "Миссия невыполнима"

Само название фильма "Миссия невыполнима" дает понять, что трюков и спецэффектов там много, и зрителю придется хорошенько подумать, как создателям картины удалось выполнить задуманное. Первой ленте франшизы в этом году исполнилось 25 лет и актер Том Круз в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что один из самых известных трюков из первой части франшизы мы могли не увидеть - снять его было невероятно сложно и потребовалось время и смекалка.

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В интервью, посвященном юбилею, Круз поделился тем, как была снята сцена, в которой его герой Итан Хант спускается на тросе в укрытие штаба ЦРУ. Актер говорит, что сцену долго не удавалось снять из-за того, что он все время ударялся лицом об землю. Исполнение этого трюка требует точности – актер должен повиснуть в нескольких миллиметрах от земли. Только с помощью съемочной группы, которая прикрепила к обуви актера небольшой груз, им удалось выровнять баланс и снять эти сложные кадры.

После многих неудачных попыток режиссер фильма Брайан де Палма вмешался и дал Крузу еще один шанс попробовать выполнить трюк самостоятельно. "Я сказал себе: "Я могу это сделать!" - и приземлился, не коснувшись земли, - вспоминает он. - Помню, как думал - о боже, я не ударился, и продолжал довольно долго балансировать в воздухе. Пот лился градом, а режиссер все снимал и снимал". В какой-то момент Круз понял, что сцена давно готова, а режиссер его просто разыгрывает. Де Пальма расхохотался и наконец сказал: "Снято!".

В том же интервью актер вспомнил, что он получил предложение от режиссера сниматься в фильме "Миссия невыполнима", пока находился в пробке в одном из городов Японии и рекламировал другую киноленту.

За 25 лет в серии фильмов "Миссия невыполнима" вышло 6 кинолент. Седьмая часть должна была появиться в прокате 23 июля 2021 года, но из-за пандемии фильм выйдет на экраны 27 мая 2022 года, а восьмая часть – 7 июля 2023 года.

Если в Америке Тома Круза часто ассоциируют с персонажем Питом "Мэвериком" Митчеллом, то для большинства зрителей в остальном мире, в том числе и в Латвии, роль в "Миссия невыполнима" – главная за всю его карьеру.