Трансгендеры, соло Гермионы и проклятое дитя. Чего ждать от новых экранизаций "Гарри Поттера"

2022 год будет богат на новые релизы для фанатов "Гарри Поттера": к уже вышедшему спецэпизоду-реюниону точно добавится третья часть "Фантастических тварей" и, возможно, долгожданная игра о жизни в Хогвартсе. И это еще не все.

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Об этих и многих других будущих проектах, основанных на произведениях Джоан Роулинг, рассказывает "Газета.Ru".

Неофициальный сериал с гендерно-расовым разнообразием



В январе 2022 года издание Daily Mail узнало о планах группы американских продюсеров снять собственную версию "Гарри Поттера" — максимально инклюзивную. Согласно кастинг-листу, в сериале сыграют небинарные и трансгендерные актеры, а также артисты африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения. Проект собираются выпускать в формате веб-шоу — и он, учитывая гендерное и расовое разнообразие в актерском составе, должен стать неким ответом Джоан Роулинг на ее высказывания, которые некоторые сочли проявлением трансфобии.

"Наша цель – отразить разнообразие фанбазы в любимых героях, которых представят люди разных рас, религий и сексуальных меньшинств", — рассказала TikTok-продюсер Меган Макелли, автор сериала.

Известно, что на роль Джеймса Поттера, отца Гарри, хотят найти любого не белого актера — то же самое и с исполнителем роли Сириуса Блэка, которого в оригинале играл Гэри Олдман. При этом воплотить на экране образ Лили Эванс, матери Поттера, может гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина, а предателя Питера Петтигрю — транс-мужчина.

Подробности сюжета на данный момент не раскрываются: создатели заверяют, что написали собственную историю, основываясь на созданном Роулинг мире. Съемки проекта запланированы на лето этого года.

Впрочем, сериал, скорее всего, никогда не увидит свет — дело в том, что авторы до сих пор не получили разрешения на использование интеллектуального труда британской писательницы. А учитывая явный кивок в ее адрес с приглашением трансгендеров, разрешения на официальный релиз она и не даст.

Сериал от HBO Max



Foto: Kadrs no filmas/HBO Max

Сериал по миру "Гарри Поттера" также разрабатывает стриминг HBO Max, недавно выпустивший юбилейный реюнион оригинальной франшизы. В настоящий момент проект находится на первичном этапе создания — идет поиск сценаристов, конкретных деталей нет. Проект не выйдет как минимум до 2023 года. Из приятного (для некоторых) — в разработке принимает участие сама Роулинг.

Новые "Фантастические твари"





Расширение киноверсии "поттерианы" началось в 2016 году с выходом фэнтези "Фантастические твари и где они обитают", сценарий к которому написала Роулинг. По словам писательницы, изначально история о маге-зоологе Ньюте Саламандере была задумана как трилогия, однако впоследствии оказалось, что написанного материала хватит на целых пять фильмов.

В апреле 2022 года состоится премьера третьей части саги — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В нем из-за всем известного скандала не сыграет звезда предыдущих двух фильмов Джонни Депп. В роли антагониста Геллерта Грин-де-Вальда его сменит Мадс Миккельсен.

По сюжету фильма Дамблдор (Джуд Лоу) заручится поддержкой Саламандера (Эдди Редмэйн) и его друзей, чтобы остановить опасного злодея Грин-де-Вальда. Из других знакомых героев, которые могут появиться в картине, — молодой Хагрид и Том Реддл.

"Гарри Поттер и Проклятое дитя"

Foto: Vida Press

В 2021 году Крис Коламбус, режиссер первых двух частей "Гарри Поттера", сообщил о намерении перенести на экран пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" — восьмую часть знаменитого цикла о юном волшебнике. Премьера книги и поставленного по ней спектакля состоялась в 2016 году, пьеса добилась внушительного успеха — в частности, собирала аншлаги на Бродвее.

По сюжету произведения Альбус, сын Гарри Поттера, с помощью маховика времени отправляется в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори, убитого Волан-де-Мортом.

Статус проекта на данный момент неизвестен, при этом Коламбус подчеркивает, что в случае разработки постарается пригласить в фильм как можно больше актеров из оригинала.

Спин-офф о Гермионе Грейнджер



Foto: Publicitātes foto



По версии анонимного источника, Warner Bros. планирует съемки спин-оффа о Гермионе Грейнджер. Причем студия в марте 2021 якобы вела переговоры о сольном проекте с самой Эммой Уотсон. Однако дальше слухов дело пока не зашло.



Приквел об эре мародеров и мини-сериал о Томе Реддле

Foto: Kadrs no filmas

Еще одним возможным проектом киностудии может стать полнометражный фильм или сериал об эре Мародеров — годах Первой войны волшебников, когда Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю были молодыми. Потенциальный приквел уже долго время является одним из самых ожидаемых среди фанатов.

В категорию особо ожидаемых также входит и возможный мини-сериал о Томе Реддле, молодом Волан-де-Морте.

Впрочем, оба проекта пока являются исключительно "хотелками" поклонников.

Видеоигра Hogwarts Legacy

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В 2022-2023 годах планируется релиз видеоигры Hogwarts Legacy. Ее события развернутся на территории школы волшебства — правда, задолго до рождения Гарри, в XIX веке. Игрокам предстоит стать учениками Хогвартса и открыть в себе необычайные магические способности, изучить боевые заклинания, зельеварение, приручить волшебных зверей и многое другое.